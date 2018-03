To RBK-spillere tatt ut i Hareides Danmark-tropp

Ny undersøkelse viser at vi ikke er komfortable med engelsk på jobb. Her er de vanligste feilene vi gjør

Saken oppdateres.

Det bekrefter Det danske fotballforbundet (DBU) på Twitter tirsdag.

Bendtner, Jensen og resten av det danske mannskapet skal i aksjon i treningskampene mot Panama og Chile.

Panama-kampen går på Brøndby Stadion torsdag 22. mars, mens Chile-kampen går i Aalborg 27. mars.

Landslagssjefen har også tatt ut Nicolai Boilesen og Jonas Knudsen, som begge kan få sin debut under Hareide, skriver DBU på eget nettsted.

Danmark skal spille VM i Russland i sommer, etter at de slo Irland 5–1 sammenlagt over to kamper i play-off i november. Nicklas Bendtner laget ett mål for danskene i Irland.

Danmark er i VM-gruppe med Frankrike, Australia og Peru.