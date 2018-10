To drømmescoringer sørget for tre nye Ranheim-poeng

Saken oppdateres.

RANHEIM – LILLESTRØM 3–2

RANHEIM: To meget vakre scoringer var mye av grunnen til at Ranheim tok tre nye hjemmepoeng søndag kveld.

En suser fra Kristoffer Løkberg og et skikkelig raid fra Aslak Fonn Witry ble tungen på vektskålen mot et hardtkjempende Lillestrøm-mannskap som tok en tidlig ledelse i kampen.

Etter at en heading fra Erik Tønne sørget for 1–1, var Ranheim best i resten av oppgjøret, og til tross for en sen redusering fra gjestene, konsoliderer Svein Maalens gutter sin sterke femteplass på tabellen.

Ranheim ligger fem poeng bak Haugesund, som tapte i Sarpsborg. Nettopp Haugesund er Ranheims motstander i neste kamp.

Aggressive kanarifugler

Tre-fire minusgrader og sylskarpt høstvær i Ranheimsfjæra var rammen rundt kampen mellom to lag som har henholdsvis overrasket og skuffet stort så langt denne sesongen.

Lillestrøm var best i begynnelsen. Ifeanyi Mathew fikk en kjempesjanse etter åtte minutter da han fikk stå helt alene i feltet etter et frispark. Men Even Barli sto frem for hjemmelaget.

Ranheim ble presset høyt av et aggressivt LSK-lag, og etter tolv minutter kom ledermålet.

Det startet med at Ranheim spilte på seg et brudd på vei fremover. Lillestrøms Fredrik Krogstad førte oppover i full fart, og etter at Daniel Pedersens skuddforsøk ble blokkert av Ranheim-forsvaret vinklet Simen Rafn returen vakkert inn bak Even Barli.

Nok en gang denne sesongen slapp Ranheim inn mål først på hjemmebane, og «Kanarifuglenes» ledelse var ikke ufortjent. Ranheim hadde visse forsøk offensivt, men enten ble pasningene fremover på banen for upresise, eller så var hjemmelagets spillere for ubesluttsomme i avslutningsposisjon.

Våknet før pause

Etter noen daffe minutter fra begge lag, så det ut som om Ranheim endelig våknet fra dvalen de siste ti minuttene før pause.

Etter en corner fra venstre raget Erik Tønne høyest og headet kontant inn utligningen etter 35 minutters spill.

Bare tre minutter etterpå kom kampens store øyeblikk. Etter en svak touch av Mads Reginiussen gikk ballen til Kristoffer Løkberg. Han dro til på halvspretten fra om lag 20 meter og ballen føk inn i krysset bak LSK-keeper Marko Maric. Et drømmemål av Ranheim-profilen.

Lillestrøm fikk et par gylne muligheter til å utligne til 2–2 like før hvilen. Først skjøt Thomas Lehne Olsen høyt over mål fra skrått hold på høyre kant. Deretter fikk samme spiller sjansen fra motsatt side, men Even Barli vartet opp med en kjemperedning og reddet Ranheims ledelse inn til pause.

– Årets mål kanskje. Men nå må vi nullstille. Vi er ikke hundre prosent fornøyd, så vi må justere litt, sa Løkberg til Eurosport på vei inn til pause.

Nok et drømmemål

Om Løkbergs mål før pause var fint, så var 3–1-målet til Aslak Fonn Witry åtte minutter etter hvilen kanskje like vakkert sett med fotballøyne. Witry fosset oppover kanten, kombinerte fint med Løkberg før han dro seg fri og avsluttet kontrollert forbi LSK-keeperen. En strålende prestasjon av Ranheims høyreback i hans kamp nummer 100 for de blå.

Ranheim dominerte kampen etter dette, og det så ut til at piffen gikk litt ut av det nedrykkstruede Lillestrøm-mannskapet.

Et trippelbytte av trener Jörgen Lennartsson etter halvspilt omgang hjalp lite på situasjonen, selv om Ifeanyi Mathew pyntet på resultatet med et vakkert skudd fra 25 meter snaue ti minutter før slutt.

Bortelaget hadde ballen mye mot slutten og det var tidvis nervøs stemning blant hjemmesupporterne, men Maalens menn kontrollerte inn til en sterk hjemmeseier i høstkulden.