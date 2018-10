To trekker seg etter banner-skandale i Bergen: - En hodeløs markering

Saken oppdateres.

Tifo-skandalen på Brann stadion, har skapt sterke reaksjoner i Fotball-Norge.

Tidlig i andre omgang av møtet mellom Brann og Lillestrøm, viste bortelagets supportere frem et banner. På svart bakgrunn var den berømte logoen til Londons T-bane malt, med teksten «mind the gap».

Banneret og teksten spilte på T-baneulykken i Oslo i august, der en Brann-supporter måtte amputere den ene benet midt på leggen.

I kveld har det vært oppvaskmøter på Åråsen, der styrene i både Kanarifansen og Lillestrøm Sportsklubb har vært involvert.

Konsekvensen ble at to styremedlemmer i supporterklubben har trukket seg. Det kommer frem i denne pressemeldingen supporterklubben har publisert på sin egen hjemmeside:

«I etterkant av gårsdagens hodeløse markering på Brann Stadion fra enkelte av våre egne, har det vært et stort behov for å ta rede på hvordan noe slikt kunne skje og ikke minst sørge for å rydde opp i eget reir. Styret i Kanari-Fansen ønsker å gjøre det klart at det ikke finnes noen som helst unnskyldning for tankeløsheten som her ble utvist i forbindelse med denne markeringen. I dag har det derfor vært holdt ekstraordinært styremøte i Kanari-Fansen og møte med styret i Lillestrøm SK. Det er ingen som helst tvil om at denne saken har bragt klubben vi elsker i vanry og en unison medlemsmasse har også gjort det klokkeklart at man oppfattet bannerets budskap som totalt forkastelig.

Som resultat av dagens oppklaringssamtaler og møtevirksomhet har tribune- og tifoansvarlige valgt å trekke seg fra styret med umiddelbar virkning.

Vi har forståelse for at det nå stilles spørsmål rundt veien videre og hvordan vi i Kanari-Fansens styre skal sørge for at noe lignende aldri gjentar seg. Dette er rimelige spørsmål å stille, men vi ønsker likevel å be om forståelse for at det vil ta litt tid å få summet seg etter et svært hektisk døgn.

Kanari-Fansens formål er og skal fremdeles være å spre kjærlighet til Lillestrøm Sportsklubb».

Lillestrøm-leder: - Lavmål!

Lillestrøm Sportsklubb har tatt sterk avstand fra banneret i Bergen.

– Ulykken med Brann-supporteren i Oslo er bare trist. Det er lavmål å lage et banner som henspeiler på den tragedien. LSK beklager veldig at noen supportere har gjort dette, sier styreleder Morten Kokkim.

– LSK som klubb tar tydelig avstand fra dette. Vi beklager på det sterkeste at noen av våre supportere benytter seg av slike symboler, sier daglig leder Robert Lauritsen.