Tøft tap for Solskjær og United i rødt kort-drama: - Vi kunne ledet med tre mål

WOLVERHAMPTON WANDERERS - MANCHESTER UNITED 2–1

MOLINEUX, WOLVERHAMPTON: Noen fotballeksperter sier at flaks utjevner seg gjennom en hel sesong. De som har flaks, vinner kamper og tar poeng på dårlige dager, blir til slutt straffet. Dersom det er slik, så var det nettopp det som skjedde tirsdag kveld i Wolverhampton. Borte var Uniteds flaks fra kampen mot Watford sist lørdag, eller kampen mot Paris Saint-Germain i Paris, eller Tottenham tidligere i sesongen.

Solskjærs United slet i perioder. Det ble ikke bedre da Ashley Young ble utvist. Mot Watford sist lørdag vant de en kamp hvor de like gjerne kunne tapt. Slik ble det ikke i Wolverhampton.

Det var iskaldt på Molineux denne tirsdagskvelden. Sluddbyger fikk ekstra visuell hjelp fra lyskasterne på stadion hvor tippkampene ble født for over 50 år siden. Oransje og svarte seter, oransje og svarte vegger. Oransje og svart var også overalt på banen de første minuttene av kampen. Og til slutt var hele byen oransje.

– Vi spilte godt nok og laget nok sjanser til å vinne kampen, sa Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

– Wolverhampton fortjener ros for å ha scoret mål og utnyttet våre feil. Vi slapp inn lettvinte mål, og vi scoret ikke på sjansene våre. Vi gjorde nok til å vinne kampen, sa nordmøringen.

Han ville ikke klage på utvisningen til sin kaptein Ashley Young.

Vanskelig å møte

Wolverhamptons sjef, portugiseren Nuno Espirito Santo tok på seg rollen som sjef for et lag som har som vane å slå United.

– United er ikke et lett lag å spille mot. Men våre gutter gjorde jobben, de løp og kjempet i absolutt hele kampen, sa han på en kort pressekonferanse etter kampen.

Ikke et smil, bare en fornøyd mine etter å ha slått United to ganger på to og halv uke. United har ikke tapt to ganger på rad mot Wolverhampton siden 1980.

Watford – Fulham 4-1 (1-1) Mål: 1-0 Abdoulaye Doucouré (23), 1-1 Ryan Babel (33), 2-1 Will Hughes (63), 3-1 Troy Deeney (69), 4-1 Kiko (75). Wolverhampton – Manchester U. 2-1 (1-1) Mål: 0-1 Scott McTominay (13), 1-1 Diogo Jota (25), 2-1 Chris Smalling (selvmål 77). Rødt kort: Ashley Young (57, to gule), Manchester U. (©NTB)

Best i 20 minutter

Men i åpningsminuttene var det de røde som yppet seg. United var langt fra det laget som sist lørdag lot seg presse bakover fra start. I begynnelsen av kampen lignet de litt på det laget som den norske treneren vil fremstå med. De tok over midtbanen og var skarpe fremover.

Da var det ingen overraskelse at det var United som først fikk det til. Scott McTominay skjøt. Ballen rullet inn nede i hjørnet. Solskjærs menn var i føringen før det var gått et knapt kvarter av kampen.

– Det var en veldig god start, og vi kunne ledet med tre mål. Måten vi startet kampen på var slik vi ønsker å spille, sa en skuffet Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen etterpå.

Solskjær var nødt til å gjøre en rekke forandringer fra kampen mot Watford sist lørdag. Seks endringer i startelleveren fortalte litt om hvor fornøyd han hadde vært. Inn kom svenske Victor Lindelöf i midtforsvaret. Fred, Diogo Dalot, Scott McTominay, Jesse Lingard og Romelu Lukaku var også med fra start.

Solskjær-favoritten Marcus Rashford var blitt syk og kunne ikke stille. Martial var også satt på benken sammen med nesten hele midtbanen fra kampen mot Watford.

Gir alt hele tiden

Umiddelbart så det ut som om det virket. United eide første halvdel av den første omgangen. Men Wolverhampton er et lag som aldri hviler.

Og ni-ti minutter etter at United hadde tatt ledelsen, kom utligningen. Feil på feil i United-forsvaret og dermed var Diogo Jota alene foran mål. 1–1.

Etter dette var det hjemmelaget som var ivrigst, farligst, jobbet mest og hadde de største sjansene i første omgang.

Annen omgang ble en helt annen historie. United åpnet best, men så ble det meste snudd på hodet da Ashley Young pådro seg to kjappe gule kort.

Bygde om

Ut med høyrebacken og borte var Uniteds dominans. De hadde begynt annen omgang som den første. Hadde vært best, hadde hatt sjanser, mens Wolverhampton hele tiden så ut som om de kunne kontre seg til mål.

Og det var nettopp på et slikt kontringsforsøk at den skjebnesvangre taklingen til Ashley Young kom. Solskjær ble nødt til å bygge om forsvaret. Ut på høyreback gikk Lindelöf og inn i midten kom Phil Jones som erstattet Fred.

Til ingen nytte da Chris Smalling til slutt klarte å kløne ballen i eget nett. Det ble avgjørende for kampen. Vi legger til at Wolverhampton hadde et par gedigne sjanser mot slutten og på overtid til å gå opp i 3–1.

Et hardt slag for Solskjær som hadde los på en plass blant de fire beste. Det kan bli langt vanskeligere etter dette tapet. Det andre tapet for Solskjær mot Wolverhampton som sjef.

Dette var Ole Gunnar Solskjærs andre kamp som fast ansatt sjef. Neste Premier League-kamp kommer ikke før 13. april. West Ham kommer på besøk til Old Trafford.

Men i mellomtiden blir det tøff motstand. Barcelona kommer med hele stjernegalleriet til Old Trafford onsdag 10 april og den første kvartfinalen i Champions League.