Tok nest flest poeng: Europa-suksess bidro til å løfte Norge på rankingen

Kvalifiseringen til mesterliga og europaliga ble avsluttet denne uken, og Norge er landet som skaffet nest flest rankingpoeng i løpet av de to månedene kvalifiseringen pågikk. Bare Serbia har gjort det bedre.

Æren for det må Rosenborg og Sarpsborg dele med Molde, som hentet like mange poeng som dem, men som ikke var like heldig med marginene i avgjørende runde. Det ble fem seire, én uavgjort og to tap på alle de tre lagene - og 5,5 scorede poeng på hver.

Lillestrøm tapte begge sine kvalifiseringskamper og dro ned snittet, som endte på 4,125.

For alle nasjoner deles scorede poeng i europacupene på antall deltakende lag. De store nasjonene har mange direktekvalifiserte lag som ennå ikke har vært i aksjon, derfor er det mindre nasjoner som har scoret best så langt.

Serbia topper med 5,250, fulgt av Norge 4,125, Skottland 4,00, Danmark, Kypros og Slovakia 3,875, Nederland 3,600.

God opplevelse

Molde var uheldig i trekningen og møtte meritterte Zenit St. Petersburg, men solgte seg dyrt og tapte 3-4 sammenlagt etter torsdagens 2-1-seier hjemme.

– Vi har hatt en god opplevelse i Europa, med mange gode kamper. Vi fikk litt stryk mot slutten i bortekampen mot Zenit, men vet at alt er mulig hjemme og gikk til returkampen med god innstilling, sa Molde-spiller Eirik Hestad til NTB.

Molde måtte takke for seg mot det fjerde høyest rangerte laget i europaligaens gruppespill (med bare Sevilla, Arsenal og Chelsea foran seg). Sarpsborg 08 imponerte og slo ut Maccabi Tel Aviv 4–3 sammenlagt.

– Det smakte veldig godt, mot et veldig bra lag igjen. Det er en veldig sterk prestasjon. Og så er det sånn at fotballen er marginer, individualister og et lagspill. I dag var vi et veldig godt fotballag som hadde marginene med oss. Det fører til at vi er i gruppespill, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke etter bragden.

Rosenborg leverte også, og slo makedonske Shkëndija 5–1 sammenlagt i playoffen.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er veldig viktig for oss som klubb, og spesielt for spillerne. Det vi har oppnådd er fantastisk, sier RBK-trener Rini Coolen til Adresseavisen.

Med to lag videre til gruppespillet i Europa League, kan det bli flere rankingpoeng for Norge, selv om motstanderne blir skarpe.

Klatring

Med kvalifiseringsprestasjonene (der det deles ut bare halve poeng i forhold til oppnådde resultater i gruppespillet) har Norge allerede klatret fra 29.- til 24.-plass på UEFAs femårsranking, og med mulighet for ytterligere klatring.

Norge er den lavest rangerte nasjon med to gjenværende lag, og bare seks av de lavere rangerte nasjonene (Aserbajdsjan, Kasakhstan, Bulgaria, Slovakia, Ungarn og Luxembourg) har med et lag videre til høstens gruppespill.

