Tom Mangersnes hjelper Rosenborg i jakten på mesterligaplass

42-åringen var i Budapest tirsdag kveld for å analysere Rosenborgs kommende motstander i mesterligakvaliken. Mangersnes har en lang relasjon til Rosenborg-trener Eirik Horneland. Det er årsaken til at han satt ringside på Groupama Arena i den ungarske hovedstaden for å se hjemmelaget Ferencváros ta imot kroatiske Dinamo Zagreb.