Topptrenere vil fjerne en av fotballens mest omdiskuterte regler

Saken oppdateres.

Flere europeiske topptrenere møttes tirsdag i lokalene til UEFA i Sveits. Blant de oppmøtte var Massimiliano Allegri fra Juventus, Julen Lopetegui (Real Madrid), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Carlo Ancelotti (Napoli), Unai Emery (Arsenal), José Mourinho (Manchester United) og den tidligere Arsenal-manageren Arsène Wenger.

Det skriver britiske The Guardian.

Budskapene fra diskusjonene mellom de store trenernavnet var at de vil fjerne en av fotballens mest omdiskuterte regler, nemlig bortemålsregelen.

Regelen sier at et mål på bortebane teller mer enn et mål på hjemmebane dersom kampene ender uavgjort sammenlagt. Dersom det er tilfelle, vinner det laget som har scoret flest mål borte.

– Trenerne mener at det ikke er så vanskelig å score på bortebane, som det tidligere har vært. Så de mener at de bør titte på regelen, og det vil vi gjøre, sier UEFAs visegeneralsekretær Giorgia Marchetti til nyhetsbyrået Ritzau ifølge The Guardian.

Regelen ble lansert i 1965 i en av europacupturneringene, men trenerne mener at fotballen har forandret seg, og at viktigheten av bortemål ikke er så viktig som da den ble introdusert. Da ble regelen laget som et alternativ til myntkast eller omkamp.

De mener at regelen riktignok oppmuntrer bortelag til å angripe, men at den samtidig gjør hjemmelagene mer defensive i frykt for å slippe inn mål. Derfor ønsker de at den blir fjernet.

I tillegg la de frem et ønske om at overgangsvinduene i Europa er åpne på samme tidspunkt. I dag lukkes og åpnes vinduene i europeiske ligaer forskjellig. I England stengte vinduet allerede 9. august, mens land som Spania, Tyskland og Frankrike holdt åpent til 31. august.

– Trenerne mener at det bør være et felles vindu, og at vinduet bør lukkes for ligaene starter, sier Marchetti ifølge The Guardian.