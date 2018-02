Tore Reginiussen frykter for spillernes helse – mesterfinalen kan bli avlyst

«Man brenner for en sak, man ytrer seg, men man vet at det er nytteløst, for Rita har allerede bestemt hvordan det skal bli»

Saken oppdateres.

MARBELLA/TRONDHEIM: Nå på mandag går startskuddet for en ny sesong med norsk fotball. Da spilles Mesterfinalen mellom fjorårets seriemester Rosenborg og fjorårets cupmester Lillestrøm.

Kampen skal etter planen spilles på Åråsen. Der er det i dag kaldt – fryktelig kaldt.

– Det har vært under 20 minusgrader i Lillestrøm-området i dag, men det skal bli litt varmere mot neste uke. Det blir litt mildere til helgen og mot neste uke, men alle er vel enige om at det ikke blir plussgrader i løpet av den tiden, sier Eldbjørg Moxnes, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Og dersom temperaturen ikke stiger betraktelig denne uken, frykter daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen, at kampen må avlyses.

– Slik temperaturen er nå, kan ikke kampen spilles. Men dersom temperaturen stiger til mellom fem og ti minusgrader har vi god tro på at banen blir klar, sier Lauritsen.

Frykter skader på hard bane

Det han frykter, er at det blir et hardt lag helt øverst på banen. Nede i banen er det godt og mykt allerede, og i løpet av dagen vil de øke temperaturen ytterligere for å sørge for at matten blir så god som mulig.

– For oss er spillerne det viktigste. Vi kan ikke arrangere en fotballkamp der det er fare for at Lillestrøm- eller RBK-spillere blir skadet, sier Lauritsen.

En endelig avgjørelse blir tatt senest søndag i enighet med Norges Fotballforbund. Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringer og arrangement i Norges Fotballforbund, sier til VG at de skal ha en befaring på banen i løpet av helgen, men at de så langt har fått positive signaler fra LSK.

For det er baneforholdene som bekymrer mest. Med minusgrader i varslene fremover vil ikke den situasjonen bedre seg med hjelp fra naturens side.

– Vi jobber alt vi kan for at den skal gå som planlagt. Det er et lite lag med snø, kanskje en liten millimeter, men det er ikke mye å snakke om. Vi har kjørt varme, og kan øke den litt, sier Lillestrøms banemester Terje Hveding.

Kulden bekymrer

For akkurat det spesifikke tidspunktet kampen spilles, er det meldt 5–10 minusgrader i Lillestrøm. Vinden skal komme fra nordøstlig retning, men skal ikke være sterkere enn 2–3 meter i sekundet.

Det blir ikke store mengder nedbør i perioden før kampen, med unntak for helgen, da det er muligheter for et par centimeter med snø i området.

Det kalde været bekymrer RBKs midtstopperbauta Tore Reginiussen. For øyeblikket er Rosenborg på treningsleir i Marbella i Spania. Regnet høljer ned, men 15 plussgrader er en del bedre enn det som venter på Åråsen.

– Det er ikke optimalt på noen måter. Både med tanke på baneforhold og tilskuere og det meste. Får håpe på litt mildere vær, selv om det er meldt kaldt. Får bare se hva som skjer. Vi stiller opp og gjør vårt beste. Men ti minusgrader er egentlig ikke forhold for å spille fotball, sier RBKs midtstopperbauta Tore Reginiussen til Adresseavisen.

– Ikke bra å dra på seg sykdom

Reginiussen er fra Alta og dermed vant til kalde temperaturer, men ti minusgrader er han usikker på om han har spilt fotball i før.

– Det er lenge siden jeg har spilt kamp i så kaldt vær. Jeg er faktisk usikker på om jeg har spilt kamp i så kaldt vær før. I hvert fall ikke på gress. Men det er kort tid før seriestart, og det er ikke helt bra å dra på seg sykdom og sånne ting. Får håpe det blir litt mildere, sier Reginiussen.