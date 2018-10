Tore Reginiussen planlegger å legge opp om ett år

United slapp inn mål på overtid. Da kokte det over for Mourinho

Rosenborg-klippen Tore Reginiussen (32) vil trolig gi seg når hans kontrakt med klubben går ut i 2019.

Det kom fram i dybdeintervjuet «Svart-Hvitt» med nordlendingen på RBK.no.

– Nå har jeg kontrakt ut neste år. I mitt hodet tror jeg fort at det kan bli med det, sier en åpenhjertig Tore Reginiussen.

– Utgangspunktet mitt nå er at jeg skal spille ut kontraktsperioden også tror jeg at det skal ganske mye til for at jeg skal fortsette så mye lenger enn det, sier Reginiussen i samme intervju.

– Kjørt kroppen min hardt

I fjor avslørte han - i en lengre prat med Adresseavisen - at han ønsket å avslutte karrieren i Rosenborg. Den gangen snakket den daværende 31-åringen om at han aldri hadde vært i bedre fysisk form.

– Forhåpentligvis holder kroppen min i tre-fire år til, og jeg kommer til å spille i Rosenborg ut karrièren min, sa Reginiussen den gangen.

Etter sesongen - og etter at laget hadde vunnet serien for tredje år på rad og slått Ajax ut av Europa - snakket midtstopperen ut igjen. Denne gangen sa han at 2017 hadde vært hans beste sesong noensinne.

– Jeg spiller 100 prosent sikkert ikke når jeg er 40 år. Jeg har kjørt kroppen min hardt i en del år, med tanke på alle skadene. Men så lenge motivasjonen er der, tror jeg at jeg kan spille på høyt nivå i to-tre år til, sa fysioterapi-studenten.

– Blitt hedret av fansen

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye roste samtidig innsatsen til Reginiussen, som har spilt for Rosenborg siden sommeren 2012.

– Han har allerede blitt hedret (av fansen) for å ha gjort en fantastisk jobb i år, og har vært en viktig bidragsyter for det som har skjedd i RBK de siste tre årene. Han har vært med på å sette sitt preg på den kulturen som er i klubben for øyeblikket, sier Bjørnebye.

Søndag spiller Rosenborg borte mot Lillestrøm. Rosenborg leder årets eliteserie med fire poeng til gode på Brann.

