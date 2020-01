Tre nordmenn på banen for samme lag. Nå snuser de på seriegull i Nederland.

Bygger om kjøpesenteret i Midtbyen for over 100 millioner- åpner for ny mathall

Saken oppdateres.

Med seieren har AZ Alkmaar nå 47 poeng, like mange som serieleder Ajax. De møter PSV på søndag.

Kampen mellom Alkmaar og Waalwijk ble i teorien avgjort i løpet av en periode på sju minutter i den første omgangen. Etter halvtimen satte Oussama Idrissi inn 1-0 etter et lekkert raid, før 2-0 var et faktum like etter.

Svensson fikk ballen ute til høyre og slo hardt inn i boks. Der lå Myron Boadu og ventet, og bredsidet inn 2-0.

Idrissi gjorde sitt andre for kvelden seks minutter ut i 2. omgang, før Svensson igjen var nest sist. Etter et par lekre detaljer ved dødlinjen fant han Calvin Stengs, som satte inn 4-0 via en uheldig Waalwijk-forsvarer.

Fredrik Midtsjø spilte hele kampen som høyre indreløper i 4-3-3.

Håkon Evjen fikk sin Erdevise-debut da han kom inn 20 minutter før slutt, mens Emil Hansson spilte hele kampen for gjestene.