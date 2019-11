Tre nordmenn sikret seriegull i Sverige etter ellevilt drama: – Helt utrolig sykt

Spillernes fortid:

Fredrik Ulvestad (27) slo gjennom i Aalesund. Deretter gikk turen til Brighton, før han ble klar for Djurgården i 2018.

Aslak Fonn Witry (23) spilte for Rosenborg i sin ungdom. I fjor slo han gjennom i Eliteserien for Ranheim. Det gjorde Djurgården interessert.

Per Kristian Bråtveit (23) er et kjent fjes for eliteseriekjennere. Den tidligere Haugesund-keeperen har over 100 kamper for klubben. Kom til Djurgården i år.

Dennis Widgren (25) har en far fra Steinkjer. Han har ikke spilt fotball i Norge før. Spilte tidligere for Östersund, før han kom til Hammarby i år. Han har representert Sverige på U19-nivå.

Mats Solheim (31) spilte for Sogndal fra 2006 til 2011. Deretter gikk turen til Kalmar. Ble klar for Hammarby i 2015.

Jo Inge Berget (29) er en kjent profil i Fotball-Norge. Han har 20 landskamper. I år kom han til Malmö fra New York City.

Daniel Granli (25) har vært fast på backen til Stabæk i en årrekke. Han kom til AIK i år.

Tarik Elyounoussi (31) har 58 landskamper for Norge. Han har spilt for blant annet Rosenborg, Heerenveen, Hoffenheim og Olympiakos. Kom til AIK i 2018.