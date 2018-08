Tre norske lag kan havne i Europa: Store pengesummer på spill

For 19 år siden tapte Zenit-treneren europacup-kvalik i Molde. I kveld kan det skje igjen.

Saken oppdateres.

Det kan bli en stor kveld for norsk fotball. I kveldstimene spiller hele tre norske lag for en plass i gruppespillet i Europa League. Det har gått elleve år siden så mange lag har hatt muligheten til å komme seg forbi kvalifiseringen til en av de europeiske fotballturneringene.

I sesongen 2007/2008 kom Vålerenga seg til 1. runde i daværende UEFA-cupen, mens Rosenborg og Brann spilte i 16.-delsfinalen.

Nå har både Sarpsborg, Rosenborg og Molde muligheten til å leke seg sammen med de nest beste i Europa.

Molde får det tøffest

Molde har det verste utgangspunktet for kveldens hjemmekamp mot Zenit St. Petersburg. Etter å ha ledet 1–0, slapp de inn tre mål, og får en tøff jobb mot det russiske storlaget.

Rosenborg så ut til å punktere playoffkampene sine da de ledet 3–0 på Lerkendal, men et sent bortemål fra Shkëndija sørger for fortsatt spenning i Skopje i kveld.

Sarpsborg gjennomførte en kanonkamp på hjemmebane mot Maccabi Tel Aviv, og reiste i går til Israel med 3–1 i bagasjen.

Drillo imponert over Sarpsborg

Tidligere landslagssjef for Norge, Egil «Drillo» Olsen synes kvelden ser lovende ut.

– Det ser jo veldig bra ut for et par lag før torsdagen, selv om ingen av de norske lagene er helt klare. Det er jo Sarpsborg som er den store overraskelsen, eller kanskje riktigere sagt det mest imponerende. Det de har fått til med relativt begrensede ressurser, er sterkt. Det er bare til å være imponert over, sier Drillo til NTB.

Drillo mener at Molde ikke har prestert på sitt beste denne sesongen.

– Jeg har ikke sett Molde noe særlig, men det må vel være litt skuffende ut fra forventningene. Også Molde har jo en bra stall og god økonomi.

– Vi må være smarte

Sarpsborg var levnet små sjanser mot det israelske laget, men overrasket stort med en 3–1-seier på hjemmebane.

– Det er jo en ledelse vi tar med oss. Så må vi spille ut ifra det og være smarte. Vi må få kampen og klokken til å jobbe med oss mest mulig, men vi må angripe selv også. Vi er ikke noe lag som bare kan ligge bak og være komprimert lavt i banen. De er ballsikre, så vi må opp og frem. Vi må inn i strupen på dem, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

– Er dere favoritter?

– De har med seg et bortemål hjem igjen. Det laget der er kapabel til å putte på et par-tre mål på oss på veldig kort tid. Hvis vi ikke makser oss selv på alle mulige måter, både strukturelt og enkeltindivider. Det merket vi nå, det skal nesten ingenting til med tanke på brudd i banen, før det smeller rundt ørene på keeper med en gang, sier Bakke.

– Må dere ha et bortemål?

– Jeg tror nok det. Jeg ser ikke for meg at det laget der går av banen uten å putte på noen mål. De er bedre offensivt enn defensivt. Derfor er det greit å måtte tufte dem og få de til å forholde seg til oss også, men om vi klarer det på bortebane? De er som regel i gruppespill hvert år og har som regel gjort jobben på hjemmebane. sier Bakke.

Pengeregn til klubber

Dersom ett eller flere av lagene tar seg videre i kveld, vil det regne penger inn i klubbkassen.

Allerede har Molde og Sarpsborg tjent 7,5 millioner kroner. Rosenborg har dratt inn rundt ni millioner kroner.

Med tap i playoffen får lagene 2,9 millioner kroner

Med seier og gruppespill får hvert av lagene 28 millioner kroner

Hver seier i gruppespillet gir 5,5 millioner kroner

Hver uavgjort i gruppespillet gir 1,8 millioner kroner.

Så bare i rene premiepenger kan de norske lagene tjene 96 millioner kroner totalt med seire i kveld.

Så kommer billettinntektene, sponsorinntektene og tv-inntektene som er svært lukrativt. I 2015/2016-sesongen, hvor tre skandinaviske lag spilte i Europaligaen, fikk Rosenborg rundt 10 millioner kroner i tv-inntekter. Jo flere skandinaviske lag, jo flere lag som må dele på potten.

Adresseavisen har regnet ut at Rosenborg vil tjene cirka 65 millioner kroner dersom de klarer brasene i kveld. Summen vil trolig bli lavere dersom de må dele på tv-inntektene med Molde og Sarpsborg. Likevel vil den samlede summen dersom alle de tre norske lagene kommer seg til gruppespillet bli over 150 millioner kroner.

Trekningen av gruppespillet i Europaligaen er klokken 13 fredag.