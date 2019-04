Trenerforeningen: – Rekdal fikk tilbud om å si opp sin stilling

Saken oppdateres.

«I et møte torsdag morgen med arbeidende styreleder Christopher Langeland i Start en Drøm AS (dualselskapet) ble treneren forelagt en del kritikk som var fremkommet rundt hans væremåte, jobbutøvelse og uttalelser i media. I forlengelsen av dette fikk Kjetil et tilbud om å si opp sin stilling frivillig, noe han takket nei til.»

Det skriver Teddy Moen, leder i Norsk Fotballtrenerforening på foreningens nettsider.

Det har vært dramatikk de siste dagene rundt Start og Kjetil Rekdal. Torsdag ble det opprettet personalsak mot treneren, hvor han også ble fritatt fra sine arbeidsoppgaver.

Siden har Rekdal stått på sitt sammen med sin advokat, og ledet til slutt laget mot Aalesund i serieåpningen, mot klubbens vilje.

Moen beskriver møtet torsdag videre slik:

«Da svarte klubben med å fortelle treneren at de ønsket å fristille ham fra hans arbeidsplikt, opprettet personalsak på han og sendte ut en pressemelding om dette. Arbeidsgiver mente også at de hadde en enighet med treneren om at han aksepterte å bli fritatt fra arbeidsplikten. Dette var en aksept treneren aldri ga.»

Dette er saken Torsdag formiddag informerte Start om at de har opprettet en personalsak mot trener Kjetil Rekdal. «Start har i dag informert Kjetil Rekdal om at han er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i klubben som følge av en pågående personalsak. Trenerne Joey Hardarson og Andreas Jenssen vil lede laget i tiden fremover. Operativ sportslig leder Atle Roar Håland vil også inngå som en del av teamet rundt A-laget,» skrev Start i en pressemelding. Rekdal sendte noen timer senere en pressemelding hvor han stilte seg uforstående til utviklingen, og kalte det hele "lyn fra klar himmel" Ingen av partene har ville si noe om bakgrunnen for personalsaken. Planen var at Start og Rekdal skulle møtes til et drøftelsesmøte fredag. Det ble utsatt til neste uke. Fredag ettermiddag sendte Rekdals advokat, Erik Flågan, ut en pressemelding hvor han varslet at Rekdal kom til å stille på jobb mot Aalesund lørdag, noe Rekdal ifølge pressemeldingen sto bak. Så kom Start med sitt svar, som var at Rekdal ikke skulle lede laget. Lørdag morgen kom en ny pressemelding fra Rekdal-leiren, som holdt på at 50-åringen skulle lede laget. Etter møtevirksomhet på Sør Arena lørdag i timene før kamp, ble det ingen enighet. Derfor ledet Rekdal laget, mot Starts vilje. Start tapte kampen 1–0.

Fædrelandsvennen har kontaktet Start for kommentar, men hverken Christopher Langeland i Start En Drøm eller Monica Grimstad i IK Start har besvart våre henvendelser angående denne saken.

Langeland sier følgende til NRK:

– Som nevnt tidligere så har vi ikke nektet Kjetil Rekdal å komme på jobb, men vi benyttet arbeidsgivers styringsrett til å beslutte at det beste for Start i den aktuelle kampen mot Aalesund var at trenerne Joey Hardarson og Andreas Jensen ledet laget. Bakgrunnen for den beslutningen var at det var dem som hadde gjennomført de siste forberedelsene med laget i dagene forut for kampen. Vi antok også at Rekdals tilstedeværelse på trenerbenken ville forårsake et voldsomt trykk fra media, noe som ville være forstyrrende for spillerne i deres forberedelser. Det må kunne sies å ha vært en riktig antakelse, sier Langeland.

– Vi respekterer at Teddy Moen, som leder av Fotballtrenerforeningen, forsvarer Rekdal, men vi ønsker ikke kommentere utspillet hans ytterligere, fortsetter han.

Når Fædrelandsvennen når Moen mandag ettermiddag, forklarer han at han ikke var til stede på møtet, men har snakket med Rekdal flere ganger etter torsdag.

– Det er kjent at han satt i dette møtet, hvor disse tingene da ble diskutert, sier Moen.

– Ble Rekdal eksplisit spurt om å si opp?

– Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om. Kommentaren står godt for seg selv, sier Moen.

Han sier at det er advokat Flågan som hjelper Rekdal i saken, og at Moen kun fungerer som en støttespiller. Han sier han vet ingenting om drøftingsmøtet som skal holdes tirsdag.

– Det er tøft for Kjetil å stå i den posisjonen han gjør nå. Det er viktig å få fram at han ikke har gjort noe ulovlig, men at de virkemidlene han har brukt er helt innenfor det han har anledning til å gjøre. Så er det helt naturlig at det blir delte meninger om det han gjør, sier Moen, og legger til at Rekdal takler situasjonen veldig bra.

Rekdals advokat Erik Flågan har ikke besvart våre henvendelser de siste dagene. Rekdal har varslet at han ikke vil uttale seg i saken, og har ikke besvart våre henvendelser til denne artikkelen.

