Trenerforeningen om Ingebrigtsen-sparkingen: - Har ikke vært en prosess slik vi ønsker den skal være

Saken oppdateres.

Torsdag ettermiddag ble hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun sparket av et enstemmig styre. Trenerforeningen har vært i kontakt med begge to.

– Styrets beslutning kom veldig overraskende på dem. De er delvis sjokkert. De så ikke den komme, selv om man vet hvordan bransjen fungerer, sier Teddy Moen, daglig leder i trenerforeningen.

Moen sier at verken Ingebrigtsen og Hoftun føler at de har vært en del av en prosess.

– Vi mener definitivt at trenerne må være del av slike prosesser. De er det viktigste verktøyet i utviklingen av det viktigste produktet i en klubb, nemlig A-laget, sier Moen.

– Lederstil jeg ikke har noe til overs for

Adresseavisen kunne torsdag kveld røpe at avgjørelsen om å sparke trenerduoen ble tatt før Valur-kampen onsdag. Dagen etter klokka 15.30 fikk Ingebrigtsen og Hoftun beskjed at de var ferdig i klubben.

– Prosessen har ikke vært av det formatet vi mener slik prosess skal ha, mener Moen før han utdyper:

– Når det går dårligere opplever mange trenere ofte at sentrale folk i klubben distanserer seg. Det kan gjøre trenerne usikre. I prestasjonskulturer må det være en høy grad av ærlighet med hverandre. Vi skal stille krav og antyde forventning. Hvis man opplever distanse føler man at ting skjer ting bak ryggen på én.

Styreleder Ivar Koteng brukte svært lite tid på å takke trenerne for innsatsen på pressekonferansen torsdag kveld. Fagforeningsleder for spillerorganisasjonen NISO, Joachim Walltin, reagerer på dette.

– Det kom veldig overraskende med tanke på det Kåre og har fått til i RBK. Etter min mening har han innfridd. Jeg har fått med meg kritikken over lite underholdende fotball, men det er urealistisk at det skal være like høyt over tre-fire år. Sett utenfra ble han og Hoftun avskiltet uten ydmykhet og respekt, sier Walltin, før han legger til:

– Det er en lederstil jeg ikke har noe til overs for.

Skremmende utvikling

Fredag ettermiddag kom pressemeldingen fra RBK-spillerne, der de skriver at de er «monumentalt uenig i styrets beslutning».

Joachim Walltin, som tidligere har spilt for Brann, Vålerenga og Tromsø, sier han har stor respekt for trenerjobben.

– De er veldig utsatt og er veldig alene i jobben. Alle trenere som blir sparket må ta den belastningen alene med familien, og vi bør respektere trenerens jobb i større grad, sier trønderen.

Moen er enig med Walltin.

– Kåre og Erik har levert fantastiske resultater. Hva slags verden skal våre trenere leve under? Det er en skremmende utvikling som jeg advarer sterkt mot. Det er for mange påvirkningsagenter som har et urealistisk forhold til hva man kan oppnå, sier Moen.

Walltin sier NISO har en ukentlig dialog med spillergruppene i de forskjellige klubbene.

– Vi er der for spillerne hvis de ønsker å snakke med oss og har behov for det, men det er sjeldent det skjer under sparking av hovedtrener, sier Walltin.