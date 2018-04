Trenerlegenden Bjørn Hansen er død

Per Sandberg (Frp) er fortsatt ikke overbevist om at klimaendringer er menneskeskapte

Saken oppdateres.

Bjørn Hansen har i flere år kjempet mot kreftsykdommen, noe han har vært åpen om hele tiden.

Onsdag sovnet han inn på St. Olavs hospital. Dette bekrefter familien overfor Adresseavisen. Hansen ble 79 år gammel.

– Dette er selvsagt en trist dag, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.

– Så er det viktig at vi gleder oss over alle de gode stundene vi har hatt med Bjørn. Han har gjort så mye for klubben, og var innom oss på Brakka inntil det siste. Han var også på plass under Molde-kampen for noen uker siden. Vi kommer til å savne Bjørn, fortsetter hun.

Halv stang på Brakka

Det flagges nå på halv stang på Brakka, og Rosenborg-spillerne kommer til å ha sørgebånd under mesterfinalen mot Lillestrøm torsdag.

Hansen ble født 15. januar 1939, og spilte selv fotball på øverste nivå for Kvik før han kastet seg inn i treneryrket.

Han har trent aldersbestemte landslag på alle nivåer, og var delaktig i seriegullet i 1985 da han var RBKs hovedtrener store deler av den sesongen.

Hansen huskes nok imidlertid aller best som Nils Arne Eggens høyre hånd, og var med på seks seriegull og tre cupmesterskap i storhetstida før han tok med kunnskapen sin videre til Ullevaal stadion.

Der ble Hansen sentral da Norge kvalifiserte seg til VM i Frankrike i 1998, da som var Drillos assistent.

I mesterskapet slo Norge som kjent Brasil og tok seg til åttedelsfinale.

Hansen var også med som Per-Mathias Høgmos assistent en periode da han tiltrådte som RBK-trener i 2005, og har siden fungert som samtalepartner og mentor for en rekke i Trøndelag-fotballen, blant annet for RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.