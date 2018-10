Trente europeisk storklubb i 2017 – nå skal han være aktuell som ny Rosenborg-trener

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

Lover at Reginiussen blir frisk til Brann-kampen

Saken oppdateres.

Det var Eurosport som først omtalte Bosz som ny trenerkandidat på Lerkendal.

54-åringen har vært klubbløs etter at han ble sparket av Borussia Dortmund i desember 2017. Laget klarte ikke å vinne en eneste Champions League-kamp under Bosz’ ledelse.

Den tidligere nederlandske landslagsspilleren har også trent Ajax, Maccabi Tel Aviv, Vitesse, Heracles og De Graafschap.

RBKs styreleder Ivar Koteng har tidligere fortalt Adresseavisen at klubben ser på tre kandidater som kan ta over trenerrollen fra neste sesong. Nåværende trener Rini Coolen er en av disse. Danske Ekstra Bladet har hevdet at den andre er Aalborg-trener Morten Wieghorst, mens den tredje har vært ukjent.

Denne tredjemannen kan altså være Bosz.

– Ingen kommentar, sier Koteng til Adresseavisen når han blir spurt om Bosz er aktuell.

I august fortalte han at ting bør være avklart før 1. desember. Overfor Eurosport gjør han det nå klart at den datoen ikke er noen form for frist.