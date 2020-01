Trønder prøvespiller for svensk storklubb

Saken oppdateres.

22-åringen er nemlig på plass i Stockholm. Der prøvespiller han for Djurgården.

Det er den svenske klubben selv som skriver dette på sin nettside.

Tangvik spilte 18 kamper for Tiller i 3. divisjon forrige sesong. Han fikk også to opptredener i cupen, der det ble 0–3-tap mot Rosenborg i andre runde.

Nå kan han fort få sjansen for forrige sesongs svenske seriemester.

Djurgården er på jakt etter en tredjekeeper, ettersom Jacob Widell Zetterström er ventet å være skadet store deler av året. I tillegg har Benjamin Machinis låneavtale utløpt.

– Erland er her for å gjøre seg kjent med Djurgården og for å være med oss på trening denne uken. Vi trenger en tredjekeeper siden Jacob er skadet. Derfor vil vi se Erland i aksjon her. Vi vil bestemme oss denne uken for om han blir igjen eller blir med på treningsleir, sier sportssjef Bosse Andersson.

I Djurgården kan Tangvik bli lagkamerat med medtrønder Aslak Fonn Witry. Landsmennene Fredrik Ulvestad og Per Kristian Bråtveit er også i klubben.