Trønderen på gulljakt - fikk gladmelding

Saken oppdateres.

Forrige uke vedtok ligaforeningen (DLV) at 1. og 2. Bundesliga for menn starter opp igjen kommende lørdag, 16. mai. Det skjer drøyt to måneder etter at all fotball i Tyskland ble stoppet som følge av viruspandemien.

Det blir den første av verdens store idrettsligaer som starter opp igjen. Det skjer foran tomme tribuner og i henhold til en streng smittevernprotokoll som ligner på den som skal benyttes i andre land, blant dem Norge.

Mandag var det Tysklands fotballforbund (DFB) som traff avgjørelse om «sine» turneringer. Det ble besluttet at 3. divisjon for menn starter 26. mai og Bundesliga kvinner tre dager senere.

I 3. divisjon gjenstår 11 serierunder, mens kvinneserien bare har igjen seks hele runder pluss to hengekamper. Wolfsburg, med Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde i stallen, topper tabellen suverent og ligger an til å bli mester.

Kvinneligaen starter med utgangspunkt i samme smittevernprotokoll som mennene.

Bundesliga for menn skal spilles ferdig 27. juni, tre dager før mange av spillernes kontrakter løper ut. DFB vant ikke mulighet til å komme i mål med mennenes cupturnering før den datoen, og finaledato 4. juli skaper problemer som må løses for enkelte lag.

Semifinalene (Bayern München – Eintracht Frankfurt og Saarbrücken – Leverkusen) spilles 9. og 10. juni.

I cupen for kvinner har man kommet til kvartfinaler. Wolfsburg spiller borte mot Gütersloh i kvartfinalen og må gjøre unna ni kamper i løpet av en drøy måned om det skal bli dobbelttriumf.

Wolfsburg er også i kvartfinale i mesterligaen.