Trønderen scoret for sin nye klubb - feiret på spesielt vis

Saken oppdateres.

Den tidligere Ranheim- og Kristiansund-spilleren var iskald fra 16 meter da han flott ble headet igjennom av Cillian Sheridan etter kvarteret spilt.

Scoringen dediserte trønderen til barnet han får i sommer. Gjertsen feiret ved å ta tommel i munnen og trekke ut drakta for å signalisere at han skal bli pappa for første gang.

Seieren var Gjertsens første som Wisla Plock-spiller. 27-åringen har spilt fire kamper, men alle har endt med uavgjort eller tap. Han debuterte med scoring mot Zaglebie Lubin 23. februar.

Alan Uryga sørget for 2-0, mens Marko Vejinovic reduserte sju minutter på overtid. Adam Deja ble utvist for vertene like før pause.

Wisla Plock ligger midt på tabellen i den polske eliteserien. Thomas Rogne og Lech Poznan jakter medaljeplass.