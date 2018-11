Trønderfest, nettradio og Dortmund-helten: Slik får du cupfinalen på adressa.no

Innstilte ferjeavganger over Trondheimsfjorden

Saken oppdateres.

Den store trønderfesten lørdag kveld. Livepodkast lørdag formiddag. Selve finalen direkte på nettradio søndag ettermiddag. Og TV-sendinger både før kampen og fra banketten etterpå.

Det er noen av satsingene til Adresseavisen, når Oslo kles i svart og hvitt denne helga.

- Vi er til stede i Oslo for å gi våre lesere den beste dekningen av cupfinalen, både Rosenborgs prestasjoner på banen, men også cupfinale-festen gjennom helga, sier sportsleder Charlotte Sundberg.

Tre finaler – alle dekkes live

Allerede fredag formiddag skal Rosenborgs gutter 16-lag i aksjon, mot Stabæk i Telenor Arena. Dagen etter er G19-laget storfavoritter mot Sogndal, mens det store høydepunktet sparkes i gang på Ullevaal søndag klokken 13.15.

Adresseavisen er med fra avspark fredag til den siste RBK-spilleren har gått i seng etter banketten søndag kveld – med en ny gullmedalje rundt halsen:

Vi chatter live fra G16-finalen fredag kl. 11.00 og G19-finalen lørdag samme tid.

Lørdag klokken 13.00 går podkasten «Rasmus&Saga – på innsiden av RBK» – direkte fra utestedet LaWo, både for publikum i salen og som TV-sending på adressa.no. Hit kommer helten fra Dortmund, Jan-Derek Sørensen, sammen med ordmitraljøse og tidligere Molde-spiss Bernt Hulsker. Cupspesialistene Dag Ingebrigtsen og Torstein Flakne stikker også innom.

Vi TV-sender også den store trønderfesten på Rockefeller lørdag kveld, fra klokken 20. Her vil cuplåtene hagle, og duoen Ingebrigtsen/Flakne, samt Petter Wavold, er blant artistene på scenen. Der ventes det også at det dukker opp en rappkjefta nordlending, som var av RBKs mest sentrale spillere i storhetstida.

Søndag varmer vi opp til finale med direktesending utenfor Ullevaal fra klokken 12. Hit kommer aktuelle gjester, vi diskuterer laguttak og spår utfallet av kampen mot Strømsgodset.

Fra klokken 13.00 sender vi så – via nettradio - direkte fra Ullevaal. Der tar «Rasmus&Saga Adressa-lytterne gjennom finalen, og det som kan bli et nytt «The Double».

Etter kampen er vi direkte nede i spillersonen, hvor vi snakker med trenere og spillere. Vi sender også direkte fra RBKs egen bankett søndag kveld.

- De gode historiene

- Adresseavisen skal fortelle de gode historiene om cupfinalehelga, både før, under og etter kampen. Vi kommer til å sende live, både for å holde deg oppdatert på siste nytt, og slik at du kan følge cupfinalefesten selv om du ikke har anledning til å være til stede i Oslo, sier sportsleder Sundberg.