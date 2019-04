Trøndersk stortalent ønsker å forlate Liverpool

På denne matta skal Start spille cupkamp onsdag: – Kan ikke trille mye ball her

Slik Adresseavisen skrev i mars, har det ikke blitt en fornyelse av 18-åringens kontrakt med Liverpool.

Dermed ser det ut til at frostingen er ferdig på Merseyside.

Nettavisen skriver tirsdag at Tagseth har blitt tilbudt en toårs-kontrakt med Liverpool, men at han har takket nei.

Horneland orientert

– Det er ikke økonomisk, men han ønsker en annen type personlig fotballmessig utvikling. Han har blitt overtrent to ganger og ønsker mer teknikk og offensiv utvikling framover, sier faren til stortalentet, Tore Tagseth, til Nettavisen.

The Mirror skriver også at det trønderske stortalentet kan være på vei bort denne sommeren.

Tagseth har aldri vært innom Rosenborg-akademiet og RBK-sjef Eirik Horneland svarte i forrige måned følgende på om klubben var orientert om situasjonen til Liverpool-unggutten:

– Liverpool er drømmeklubben

– Gode trøndere er alltid interessant for oss. Vi er informert om situasjonen.

Da lokalavisen Trønder-Avisa i vinter skrev om kontraktssituasjonen til Tagseth, hintet at en overgang kunne skje.

– Det viktigste for meg er at jeg utvikler meg som fotballspiller. Jeg har selvfølgelig lyst til å bli i Liverpool, det er dette som er drømmeklubben min, men dersom jeg ikke er fornøyd med det sportslige opplegget, må jeg vurdere andre muligheter, sa Tagseth til Trønder-Avisa.

Andre har forsvunnet

Siden 2016 har Tagseth spilt i Liverpool, i starten under ledelse av selveste Steven Gerrard. Tagseth har til tider vært blant røttene til debatten om trønderske talenter som glipper for RBK.

Nylig «glapp» det trønderske talentet Odin Thiago Holm til Vålerenga, før 15-åringen gikk på utlån til moderklubben Tiller i 3. divisjon.

Dennis Tørset Johnsen spiller regelmessig for Heerenveen i Eredivisie, på utlån fra Ajax. Det tidligere RBK-talentet skrev under for den nederlandske storklubben i 2017.