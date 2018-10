Trondheims-Ørn berget plassen tross tap

Målte under ti minusgrader to steder i Trøndelag

Saken oppdateres.

RØA - TRONDHEIMS-ØRN 2–1

De gulkledde kan glede seg til nok en sesong på det øverste nivået i Norge, men det satt langt inne. Det måtte nemlig en hjelpende hånd til for at Ørn skulle slippe å ha nedrykksspøkelset pustende i nakken foran den aller siste serierunden.

Tidlig bakpå

Selv klarte de ikke å få med seg poengene de trengte fra oppgjøret mot Røa, for å være sikker på at plassen var berget.

Hjemmelagets toppscorer Svava Ros Gudmundsdottir kom tidlig på måltavla da hun etter bare tre minutter sendte Røa i ledelse.

Likevel klarte Ørn å slå tilbake da de etter halvspilt kamp utlignet til 1–1. Julie Adserø var spilleren som fikk ballen i nota.

Gudmundsdottir var riktignok ikke ferdig. Etter 72 minutter satte hun sin 14. scoring for sesongen, og sørget igjen for at Ørn havnet under.

Bortelaget klarte heller aldri å svare på Røas ledelse denne gangen, og kampen endte med ettmålsseier for laget fra Oslo.

Hjelp fra Bodø

Det betydde at Lyn måtte avgi poeng i kampen mot Grand Bodø for at Trondheims-Ørn skulle være på trygg grunn. Og det gjorde de.

Bodølaget vant 1–0, og frarøvet dermed Lyn poengene de trengte for å ha håp om å overleve i Toppserien.

Lyn er nå fem poeng bak Ørn på tiendeplass før den siste runden. Det er med det klart at Ørn slipper å spille en nedrykksplayoff.

Kan ta gamletreneren

Selv om Ørn glapp borte mot Røa har de fortsatt heng på niendeplassen. Avaldsnes, som trenes av tidligere Ørn-trener Thomas Dahle, gikk på en smell borte mot Klepp etter å ha ledet.

Det er derfor fortsatt kamp om niendeplassen som nå holdes av nevnte Avaldsnes, ett poeng foran de gule.

Trondheims-Ørn tar imot Grand Bodø hjemme i siste seriekamp.