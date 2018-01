Tror norske Edvard (16) trener med Liverpool-stjernene allerede i år

Anne-Lise (27) reiser årlig til den andre siden av jordkloden - for å klippe sau

– Liverpool-manager Jürgen Klopp har tidligere vist at han har gitt unge spillere sjansen. Om Edvard fortsetter som han har gjort, forundrer det meg om han ikke får prøve seg på trening med A-laget allerede i 2018, sier Riseth til Adresseavisen.

Etter å ha hatt en kobling mot Liverpool i lengre tid flyttet 16-åringen fra Frosta til England i fjor sommer, og etablerte seg tvert på midtbanen i klubbens U18-lag. Det er ifølge Riseth ikke uten grunn:

– Edvard er en utøver som har alt som trengs for å bli en absolutt toppspiller. Men han er en rolig type som må «bryte ut av skallet», og det kommer med tiden, sier han.

Allerede som 13-åring ble Frosta-gutten omtalt som et av de største talentene her til lands og sambygding, tidligere RBK-profil og mangeårig utenlandsproff Riseth var tidlig ute med å rose spilleren:

– Han er det beste talentet jeg har sett på 20 år, sa Riseth i 2014.

Imponerer Steven Gerrard

Edvard Tagseth har fått mye oppmerksomhet i Liverpool og U18-trener, den tidligere Liverpool-stjernen Steven Gerrard, har ved flere anledninger rost Tagseth:

– Han er som James Milner. Du kan bruke ham overalt på banen, og du vet nøyaktig hva du får. Han er en fantastisk spiller og fantastisk profesjonell, sa Gerrard i august.

Tagseth tilhører U18-laget, men har spilt så solid at han er belønnet med hospitering opp på flere av de aldersbestemte lagene i Liverpools akademi.

– Han er ikke bare en glimrende pasningslegger, han har i tillegg en utrolig energi i spillet sitt og gjør all drittjobben. Dersom han fortsetter slik, har han en utrolig framtid, har Gerrard sagt.

Ennå ung

Real Madrid-utlånte Martin Ødegaard (Heerenveen) fikk massiv mediedekning både før og etter overgangen til den spanske storklubben i januar 2015.

19-åringen har flere ganger uttalt at all oppmerksomheten ikke bare har vært like enkelt å forholde seg til.

Vidar Riseth er en av mange som er opptatt av at unge spillere får albuerom og ro:

– Det er viktig å presisere at Edvard fortsatt er veldig ung at og han må få tid til å utvikle seg under vingene til Gerrard, sier Riseth.

Stortrives under Gerrards ledelse

Torsdag denne uken snakket Tagseth med Liverpools offisielle hjemmeside. Der var han tydelig på hva det siste halvåret har betydd for ham:

– Jeg har lært mer denne halvsesongen enn jeg har gjort i resten av mitt liv. Både når det gjelder forsvar, angrep og posisjonering, sa Tagseth.

Gerrard og hans mannskap har ikke tapt én eneste ligakamp, og topper tabellen et knapt poeng foran Manchester City.

Tagseth har i følge klubbens hjemmesider spilt 20 kamper totalt så langt etter overgangen.

– Å ha Steven som trener er utrolig. Virkelig. Han var idolet mitt og jeg hadde plakater av han på veggen hjemme. Det er veldig spesielt, sa Tagseth til hjemmesiden.