Tyrkias største fotballstjerne risikerer over 12 år i fengsel

Tyrkiske påtalemyndigheter ønsker at han dømmes til 12,5 års fengsel etter et slagsmål med en kjent artist.

Turan er også tiltalt for seksuell trakassering og ulovlig våpenbesittelse, melder Tyrkias statlige nyhetsbyrå Anadolu.

31-åringen er anklaget for å ha ønsket å skade sangeren Berkay Sahin. Episoden skjedde utenfor en nattklubb i Istanbul. Saken har vært et stort samtaleemne i Tyrkia de siste dagene.

Sahin, som skal ha fått brukket nesen under slagsmålet, er også blitt tiltalt. Påtalemyndigheten ber om at han dømmes til to år i fengsel.

Turan er under kontrakt med Barcelona, men er for tiden utleid til den tyrkiske klubben Basaksehir. Han ble i mai utestengt i 16 kamper for å ha dyttet en linjemann. Det er den lengste utelukkelsen Tyrkias fotballforbund har ilagt. Senere ble straffen redusert til ti kamper.

I juni 2017 skapte Turan mange overskrifter da han gikk til angrep på en sportsjournalist om bord på et fly under et landslagsoppdrag. Han ble da sendt hjem og fikk ikke spille for Tyrkia noen dager senere.

Totalt står midtbanespilleren med 100 landskamper.

Turan er Tyrkias største fotballstjerne. Han er en åpen beundrer av president Recep Tayyip Erdogan, som også var til stede i bryllupet hans.

