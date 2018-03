Tysk fotballproff droppet kamp for å hjelpe kreftsyk pasient. Den storsinnede gjerningen rørte alle

Lagkompisene nekter å tro at Bjørndalen legger opp

Saken oppdateres.

Spissen Lennart Thy valgte å stå over seriekampen mot PSV Eindhoven på lørdag.

Årsaken var at han skal donere stamceller for å hjelpe en leukemi-pasient, skriver britiske BBC.

Den 26 år gamle tyskeren er på utlån til VVV-Venlo i nederlandsk toppserie fra Werder Bremen.

Ifølge klubben registrerte spissen seg i donorregisteret for syv år siden for å kunne hjelpe i framtiden. I

forrige uke viste det seg at han hadde full DNA-match med em pasient, og Thy bestemte seg for å samarbeide og donere blod slik at legene kan lage stamceller.

– Sjansen for å få en full DNA-match er veldig små, det er derfor situasjonen er så spesiell, skriver klubben på sine hjemmesider.

Kan redde liv

Dersom behandligen er vellykket, kan det være en kur for akutt leukemi, og redde pasientens liv.

Thy var ute av trening i en uke, og måtte stå over helgens kamp. Han var tilbake i trening etter helgen, og vil møte pressen i løpet av tirsdagen. Han har så langt ikke kommentert saken.

Banens beste

VVV tapte kampen mot PSV 3–0, men Thy ble likevel kåret til banens beste, selv om han ikke spilte kampen, skriver fotballnettstedet Goal.

Maskotene som ble med spillerne ut på banen før kampstart gikk med t-skjorter med påskriften «Følg Lennart, bli en stamcelle-donor» både foran og bak.

Publikum brøt også ut i full applaus for gjerningen. Også på andre arenaer ble spissen hedret. På hjemmebanen til Vitessse hang det et banner det sto «Respect Thy».