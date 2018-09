Uaktuelt for NFF å flytte landskampene til en annen by: – Har vært vellykket

Tenk at det ferskeste spelmiljøet skulle stå for årets kanskje mest forfriskende bidraget 5

Uaktuelt for NFF å flytte landskampene til en annen by

Uaktuelt for NFF å flytte landskampene til en annen by

Saken oppdateres.

Norge tok en enkel og oppskriftsmessig seier mot Kypros i den første kampen i Nations League. Med 2–0-seier og tre poeng fikk de fremmøtte tilskuerne mye å glede seg over torsdag kveld.

Men de var det ikke mange av. 6172 tilskuere tok turen til Ullevaal.

FIKK DU MED DEG DENNE? Johansen om billettprisene: – De har vel innrømmet at de kanskje gikk litt hardt ut, og det ligger nok noe i det

NFF: – Vi skal tenke oss godt om

Hvorfor det ikke kom flere for å bivåne oppgjøret, har det vært flere meninger om dagen derpå. Det sene kamptidspunkte kamptidspunktet 20.45 har blitt nevnt som en mulig årsak til de lave oppmøtet. Pris har også vært nevnt som en årsak.

– Det kan være mange forklaringer på det, alt fra tidspunkt til at publikum ikke har skjønt at Nations League er viktig og en måte å ta seg til EM på. Men når det kommer til prisstrukturen er vi ydmyke og vil ta en nøye vurdering på det. Vi skal tenke oss godt om, og komme ut med informasjon om hva vi gjør til neste kamp, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Kai-Erik Arstad.

Tilskuere på landskamper de siste to sesongene 10.06.2017: Norge – Tsjekkia, VM-kvalifisering: 12 169 tilskuere 13.06.2017: Norge – Sverige, privatkamp: 11940 tilskuere 08.10.2017: Norge – Nord-Irland, VM-kvalifisering: 10244 tilskuere 01.09.2017: Norge – Aserbajdsjan, VM, kvalifisering: 8599 tilskuere 23.03.2019: Norge – Australia, privatkamp: 5871 tilskuere 06.06.2018: Norge – Panama, privatkamp: 7458 tilskuere

– Jeg synes mediene har hatt et ensidig fokus på det dyreste alternativet. Du kunne sitte veldig fint på Ullevaal for 300 kroner for voksne, og 100 kroner for barn. Men vi har kanskje overvurdert interessen og betydningen av de veldig gode resultatene vi har hatt i det siste. Vi hadde troen på at det skulle komme over 10.000 på Ullevaal i går, og der bommet vi grovt, fortsetter Arstad.

Like etter kampslutt publiserte NFF følgende melding på Twitter:

Mange reaksjoner angående billettprisene i kveld. Vi tar tilbakemeldingene og responsen på alvor og med i vurderingen av prisnivået for de kommende kampene. — NorgesFotballforbund (@nff_info) September 6, 2018

Uaktuelt å flytte kampene

Flere mener at landslaget kunne fått flere tilskuere om de la kampene til en annen by enn Oslo.

Grunnet tilskuerkapasitet og banedekke er Bergen og Trondheim de to mest realistiske alternativene.

– Dersom vi hadde fått en forespørsel ville vi selvsagt vurdert det. Men jeg forstår at de ønsker å bygge opp Ullevaal som nasjonalarena, så det er ikke noe vi går i bresjen for. Det er ikke noe stort trøkk i Bergen for å få landskamper hit heller, så det er vanskelig å si om det hadde kommet flere hit, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannessen.

Men det blir verken landskamper i Bergen eller Trondheim i nærmeste fremtid. Fokuset til NFF er å holde på Ullevaal som nasjonal arena.

– Vi har troen på å bygge en fast hjemmearena for herrelandslaget. Og vi kommer til å spille alle offisielle kamper der i overskuelig fremtid, sier Arnstad før han legger til:

– Men det er ikke mange år siden vi spilte i Molde, så jeg skal ikke si at vi aldri kommer til å flytte en kamp, men i utgangspunktet spiller vi på vår nasjonale arena. Vi har forpliktelser overfor arenaen og samarbeidspartnere, men hovedgrunnen er at sportslig ønsker man å ha en fast hjemmearena. Og så langt har det vært vellykket, i hvert fall i Lars (Lagerbäck) sin tid.

Johansen: – Skulle ønske det var flere

Heller ikke spillerne var spesielt fornøyd med det dårlige oppmøtet torsdag. De kunne se opp til svært glisne tribuner, og over 21.000 røde og blå seter sto tomme.

– Det er selvfølgelig lite. Det er mindre enn på Marienlyst til og med (hjemmebanen til Strømsgodset, journ.anm.), så det er litt skuffende, sier Martin Ødegaard til Aftenposten torsdag kveld.

Tomålsscorer Stefan Johansen setter pris på dem som kom, men skulle gjerne scoret to foran et større publikum.

– Vi skulle ønske det var flere. Det har vært mye prat om billettpriser, og så er det seint torsdag kveld. Jeg forstår at det er vanskelig for familier å komme på kamp da. Men all ære til dem som kom, de lagde den stemningen de kunne, og det setter vi stor pris på, sier Johansen.