Ulseth ferdig i Levanger

Saken oppdateres.

Otto Ulseth er ferdig som assistenttrener og mentor for hovedtrener Roger Naustan. Det skriver Trønder-Avisa.

Han tok jobben i august, men i avtalen sto det at han skulle hoppe av dersom nedrykket fra 1. divisjon var et faktum. Selv om laget i teorien kan berge plassen, er det svært lite som tyder på at det blir 1. divisjonsspill på Moan neste sesong.

Fem runder før slutt ligger laget på sisteplass, med tolv poeng opp til kvalifiseringsplassen.

– Fra første dag var planen at jeg skulle henge med så lenge det var håp om å berge plassen, men etter 1–4-tapet mot Strømmen er det håpet borte, derfor er samarbeidet nå avsluttet, sier Ulseth til Trønder-Avisa.

FÅTT MED DEG DENNE? Levanger taper og taper. Nå skal Otto Ulseth redde 1.-divisjonsklubben.

Han påpeker at det ikke er noe dramatikk i avgangen, og at det eneste som ikke spiller på lag med Levanger er resultatet.

– Ser man kun på resultatene har jeg fått lite og ingenting ut av samarbeidet med Levanger. Derimot har kommunikasjonen med Roger, som er en begavet og talentfull trener, vært topp, slår Ulseth fast til avisen.

Han sier at selv om avtalen er sagt opp, vil han fortsatt fungerer litt som mentor for hovedtrener Naustan.

Ulseth har tidligere både vært hovedtrener og assistenttrener for Tromsø, og i 2007–2008 var han assisterende landslagstrener for Iraks landslag sammen med Egil Drillo Olsen.