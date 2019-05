Se bildene: Sukkerspinnrekord under Juba Juba

Marie: - Midt under akten ble han rosa-prikkete på øynene. Han holdt på å kveles. Så spør han – har du katt?

Tror du på et liv etter oljen?

Unggutt får fornyet tillit fra start for Ranheim

Storseier for TUIL G16 som satser på første runde i cupen

Chat med Doddo under Brann-Rosenborg

Seriedebut for Olafsson

To menn siktet for knivstikking på Voss

Unggutt får fornyet tillit fra start for Ranheim

Saken oppdateres.

Ranheim – Strømsgodset klokken 18:

Torbjørn Heggem, 20-åringen på utlån fra Rosenborg, fikk sin første start for eliteserielaget mot Sarpsborg for en uke siden.

Da ble det en sterk 3–1-seier på bortebane. I midtukas cupkamp mot Nardo fikk han fornyet tillit fra start, og da scoret han også sitt første mål for klubben med en god heading.

Som for en uke siden går Heggem inn for Daniel Kvande. Det betyr at 20-åringen skal spille i tospann med Ivar Furu i midtforsvaret. Før kampen i Sarpsborg hadde Kvande og Furu startet samtlige av årets seriekamper.

– Må straffe dem i overgangsspillet

Trener Svein Maalen forteller at de tar med seg en god porsjon selvtillit etter seieren på Østlandet, men sier også at de må få en god prestasjon på hjemmebane. På de fire kampene Ranheim har spilt i fjæra så langt i år, står de med tre poeng.

– Vi må være offensive, ha god løpskraft og være direkte, sier Maalen om hvordan de skal ta sesongens andre hjemmeseier.

Han sier de må ha forståelse for at de møter en god motstander i Strømsgodset, og at de må prøve å finne rom.

– Vi må utnytte at de flytter frem folk, og vi må straffe dem i overgangsspillet, sier treneren.

Én endring på laget

Foruten at Heggem får fornyet tillit fra start, gjør Maalen kun én endring i startoppstillingen fra kampen mot Sarpsborg. Ivar Sollie Rønning, som scoret både mot Sarpsborg og Nardo, er henvist til benken. Inn på topp kommer dermed Michael Karlsen.

På midtbanen får også Olaus Skarsem fornyet tillit fra start. Det gjør også Magnus Blakstad, som går inn i den dype rollen. Det betyr at Eirik Valla Dønnem er å finne på benken.

Det betyr at Ranheims startellever blir seende slik ut:

Barli – Alseth, Heggem, Furu, Foosnæs – Skarsem, Blakstad, Reginiussen – Solbakken, Karlsen, Tønne.

Benken: Lenes, Kvande, Olsen, Sollie Rønning, Mateo Lopez, Valla Dønnem, Storflor.

Godset starter med følgende elleve spillere:

Myhra - Hamoud, Glesnes, Ringstad, Vilsvik - Stengel, Ovenstad, Spelmann, Sylla - Abdellaoue, Pellegrino.

Benken: Sætra, Hauger, Hove, Sebastian Pedersen, Stenevik, Duman, Hanssen.