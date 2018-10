United-aksjene stiger etter rykter om saudiarabisk oppkjøp

Sterling hadde ikke scoret for England på over tre år. Så herjet han mot Spania.

Saken oppdateres.

Ifølge avisen The Sun skal bin Salman møte klubbens sameier Avram Glazer i Saudi-Arabia neste uke.

Ifølge avisen er kronprinsen interessert i å støtte et saudiarabisk aksjekjøp til en verdi av 3 milliarder pund, men egentlig ønsker han å kjøpe opp hele klubben. Nyheten har sendt aksjekursen i New York opp 5 prosent.

United har per i dag en markedsverdi til 3,5 milliarder pund, rundt 37,6 milliarder kroner.

Glazer-familien, som har eid Manchester United siden 2005, har ikke kommentert saken.

Sky Sports News forstår det slik at klubben ikke er for salg. Ifølge Sky News er det slik at om et bud i det hele tatt vurderes, må det være over 4 milliarder pund.

(©NTB)