United nær omdiskutert ansettelse. Dette kan det bety for Solskjær

Saken oppdateres.

Ole Gunnar Solskjær har fått jobben som Manchester United-manager permanent. Akkurat det er gammelt nytt.

Nå kan det komme flere endringer i Manchester Uniteds sportslige ledelse. Klubben skal nemlig nærme seg ansettelse av en såkalt «teknisk direktør», skriver lokalavisen Manchester Evening News. En sportsdirektør, eller «Director of Football», slik det ofte kalles i Storbritannia.

Flere av Manchester Uniteds konkurrenter har ansatt folk i tilsvarende stillinger for lenge siden, men det er først nå Solskjærs klubb henger seg på.

– Bør la seg inspirere av Manchester City

En sportsdirektør fungerer gjerne som et bindeledd mellom manageren i en klubb og styret. Rollens oppgaver varierer gjerne noe fra klubb til klubb. I enkelte tilfeller jobber sportsdirektøren med det administrative i klubben, mens h*n i andre tilfeller kan ha ansvaret for spillerkjøp i tillegg til å være mer involvert i ledelsen av selve laget.

Eksempler på sportsdirektører er Txiki Begiristain i Manchester City. Han har hatt mye ansvar for spilleroverganger og utviklingen av klubben ungdomsakademi. Under hans styre har klubben vunnet Premier League fire ganger.

Paul Hirst dekker både Manchester United og Manchester City tett for den britiske avisen The Times. Han tror det er viktig at United henter inspirasjon hos byrivalen når de skal ansette sportsdirektør.

– Txiki fungerer så bra med Pep (Guardiola, City-manager, jou.anm.) fordi de har kjent hverandre så lenge. De spilte sammen i Barcelona. Solskjær behøver noen han kommer overens med. En han gjerne har jobbet eller spilt med tidligere, sier Hirst.

– Txiki har så stor kunnskap om fotball. United behøver noen med lignende kunnskap, legger han til.

Solskjær med i prosessen

Det har vært rykter om ansettelse av en sportsdirektør i Manchester United i mange år allerede.

Det imidlertid først nå klubben faktisk ser ut til å ansette noen.

En av grunnene til det kan ha vært José Mourinhos periode i klubben.

– Mourinho er Mourinho. Han ønsker å ha størst autoritet. Autoriteten hans ville vært truet med en sportsdirektør til stede, sier Hirst.

Solskjær skal derimot ikke ha noe imot at det kommer inn en ny sportslig leder i klubben. Han har fortalt at Manchester United-direktør Ed Woodward har involvert han i prosessen.

– Jeg får si min mening og gi mine råd i de fleste sammenhengene nå. Jeg må si at kommunikasjonen mellom meg, Ed og eierne er veldig god. Vi diskuterer forskjellige navn. Jeg er ikke den som bestemmer til slutt, sa Solskjær i helgen, skriver Manchester Evening News.

Vetorett?

Hirst har noen tanker om hvilke arbeidsområder Solskjærs kommende kollega vil få:

– Han vil se på spillerstallens overordnede tilstand, før han forsøker å finne en plan for de neste fem-ti årene. Han vil se på akademiet – og hvilke spillere der som kan ta steget opp på førstelaget for å fylle hull. Sportsdirektøren vil også se hvilke områder i stallen som er svake, for å deretter melde fra til speiderne om hva slags spillere de skal se etter.

Helt siden flere og flere sportsdirektører dukket opp i engelsk fotball, er rollen blitt debattert heftig. Da Brendan Rodgers var manager i Liverpool, hadde ikke klubben noen sportsdirektør, men det var det mye snakk om en «overgangskomité» – og hvem som egentlig hadde siste ord når spillere ble kjøpt og solgt. Han har i ettertid uttalt seg om den mye diskuterte sportsdirektørrollen.

– Det har alltid vært litt vanskeligere å implementere i Storbritannia enn i resten av Europa, hovedsakelig på grunn av tanken her om at manageren er den ene som har øye for spillerne og som kan styre dem, har Rodgers sagt tidligere, ifølge BBC.

Om Hirst har rett, vil Solskjær ha stor innflytelse over hvem som til syvende og sist ender opp som Manchester United-spiller i sommer.

– Rekrutteringsavdelingen, Solskjær og sportsdirektøren kommer til å få vetorett. Spillere vil ikke bli signert om én av de tre ikke ønsker det, sier Hirst.

Kan hente innenfra

United-kjenneren Hirst sier at det for øyeblikket ikke finnes mange indikasjoner på hvem som får sportsdirektørjobben, men han er klar på hva som er direktør Woodwards prioritet.

– En som forstår historien og kulturen i Manchester United. Gjerne en som allerede er der, eller en som har spilt der tidligere.

Det er naturligvis flere navn som blir koblet til en klubb av Manchester Uniteds størrelse. Navn som Eric Cantona, Edwin van der Sar og Peter Schmeichel er alle blitt koblet til jobben av diverse britiske medier.

– Van der Sar ville vært perfekt, men jeg kan ikke se for meg at han forlater Ajax, der han er klubbdirektør. Han har en større jobb der, sier Hirst.

Han tror det fort kan være en som allerede er i klubben som får den prestisjetunge jobben.

– John Murtough er «Head of Football Development» (sjef for fotballutvikling) i Manchester United. Han er godt ansett der. Han kom da David Moyes var i klubben. En som jobber bak scenen. Han ser stadig akademispillerne i aksjon og er aktiv når det kommer til promotering og anerkjennelse av damelaget.

– En annen er Marcel Bout. Han er sjef for speiding på globalt basis og en Louis van Gaal hentet inn. Han er nok en konkurrent.

Hirst nevner også assisterende akademidirektør Tony Whelan som en mulig kandidat.