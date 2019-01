United-stjerne overrasket over Solskjærs tøffe side: – Visste ikke at han hadde det i seg

Har du besøkt USAs raskest voksende by? Det er her det skjer

Her er ekspertens syv søvntips for bedre trening

Her er boligsalgene meglerne husker best fra 2018

For drøyt to år siden rykket han ned til nivå fem i Norge. Nå er Per Inge (37) trener for et av verdens største land

Saken oppdateres.

Jesse Lingard er en av Manchester Uniteds spillere som kjenner manager Ole Gunnar Solskjær aller best. Den lokale Manchester-gutten hadde nordmannen som trener på reservelaget til United, før sistnevnte reiste tilbake til Norge for å trene Molde.

– Han har en hårføner i seg!

Etter en hektisk og stressende tid under tidligere manager José Mourinho, har Solskjær virkelig latt Lingard og de andre offensive spillerne fått frie tøyler fremover på banen for United. Smilene er tilbake blant spillerne på banen, men til Sky Sports avslører Lingard at Solskjær også har en tøff side ved seg.

– Hvordan er egentlig Ole som mann og manager?

– Han har en «hårføner» i seg, det skal jeg si deg! Han er ikke en manager som er enkel å motsi eller å gå over, han setter ned foten og sier til deg hvordan han vil ha det, sier Lingard i intervjuet med Sky.

– Så det handler ikke bare om å få tilbake smilet igjen, slik det ser ut fra utsiden?

– Nei, det er ikke bare smiling og spøking, når vi jobber så jobber vi på banen. Vi jobber hardt og det er nettopp det han vil ha, nemlig 100 % fra hver eneste spiller. Han vil at alle skal vite sin rolle på kampdagen, så vi får beskjed gjennom hele uken hva vi skal gjøre på trening for å bli klar til helgens kamp, forteller han.

– Visste ikke at han hadde det i seg

Selv om Solskjær har fått vist frem sin tøffe side siden hans inntog i Manchester United, røper Lingard at han ble overrasket da han og lagkameratene fikk oppleve det første «hårføner»-øyeblikket.

«Hårføneren» er et begrep som ble brukt om Manchester Uniteds trenerlegende, Sir Alex Ferguson, sin fryktede utskjellingsmetode av spillerne. I FA Cup-kampen mot Reading forteller Lingard at Solskjær også har et slikt temperament inni seg, slik som Ferguson. De røde djevlene vant oppskriftsmessig 2–0 på Old Trafford, men det var den svakeste spillemessige prestasjonen under Solskjærs ledelse.

– Det var en liten hårføner sist mot Reading ... Jeg visste ikke at han hadde det i seg da, men når han startet ... da fikk alle vite det, sier han og ler.

– Så alle i garderoben ble overrasket?

– Ja litt, men det trengtes. Men vi vant til slutt, og gikk videre til neste runde. Det er det viktigste, svarer den engelske landslagsspilleren mer alvorlig, og legger til:

– Det er det vi vil ha og trenger noen ganger. I kamper der vi ikke spiller bra, trenger vi at han sier ifra og drar oss opp igjen, og minne oss på at du er en Man Utd-spiller og du spiller med stolthet og lidenskap.

– Føles som det gamle United

Lingard var en av de mange United-stjernene som ble hvilt under FA Cup-kampen mot Reading. 26-åringen har startet tre av fire kamper under Solskjær i Premier League, og er høyaktuell for en plass i startelleveren når Manchester United møter Tottenham til storoppgjør på Wembley søndag.

– Det kommer til å bli en tøff test, men vi reiser dit for å vinne. Vi skal legge press på dem og prøve å score tidlig, slik at vi kan holde på en ledelse, sier Lingard.

Selvtilliten er på topp hos den offensive midtbanespilleren, som forteller at godfølelsen er tilbake i klubben:

– Nå som Mike Phelan (Solskjærs assistent og tidligere Ferguson-assistent, journ.anm.) er her også, føles det ut som det gode gamle Manchester United, sier han.