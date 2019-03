Tor Henrik inngikk «håpløst veddemål». Nå må han ta spesiell Solskjær-tatovering.

Var aktuell for RBK – nå har Berget signert for ny klubb

Saken oppdateres.

De fleste hadde liten tro på at Solskjær og Manchester United skulle slå ut PSG av Champions League i går.

Heller ikke den svorne United-supporteren Tor Henrik Stensland.

Så sikker var han i sin sak, at han skrev dette på Twitter før kampen:

«Skulle Man Utd snu det å gå videre i dag tatoverer jeg ansiktet til Solskjær i et ratt. Null sjanse, kan ikke gå.»

Mobilen gikk varm

Men Manchester United gjorde det umulige og snudde kampen mot det franske hovedstadslaget.

Nå må Stensland «spise sine ord».

– Jeg skjønte det ikke gikk når jeg så telefonen etter kampslutt. Den gikk varm, humrer Stensland, som til vanlig jobber for Aller Media der han leverer oddstips til Dagbladet.

Men han kommer ikke til å tatovere det bildet han la ut på Twitter.

– Skal jeg først gjøre dette må det se litt bra ut også, men jeg tatoverer ikke det der det er mest synlig, poengterer 26-åringen fra Skotfoss utenfor Skien.

Til tross for at han håpet at meldingen skulle gå upåaktet hen, så angrer ikke Stensland på meldingen.

– Hvis jeg ikke hadde hatt tatoveringer fra før hadde jeg nok angret, men jeg har en del, så da er terskelen lavere, forklarer Stensland.

– Mamma er ikke imponert

Likevel ser han at twitter-meldingen var en tap-tap situasjon.

– Sett i ettertid er det idiotisk. Det er jo et helt håpløst veddemål, men jeg var sikker på at PSG var videre, sier han.

Foreldrene hans er på ferie i Thailand, men nyheten om at sønnen skal ta en ny tatovering har nådd dem også.

– En kompis sendte bilde av Twitter-meldingen til pappa. Han ser humoren i det, tror jeg. Mamma var ikke like imponert, humrer United-supporteren.

Å ta en tatovering kan bli kostbart, nå har Stensland startet innsamling på Spleis.no der et eventuelt overskudd går til Kreftforeningen. Dette for å støtte en god sak opp i det hele.

– Det er for å ikke sitte med hele utgiften selv. Jeg dekker jo et eventuelt mellomlegg, men skulle det komme inn for mye så tenker jeg at det må gå til en god sak, avslutter Stensland.