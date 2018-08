Ut med kutt i går - inne på laget mot Shkendija

Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Saken oppdateres.

Trond Henriksens brøl etter legehjelp runget over nasjonalanlegget i Skopje da Anders Konradsen ble liggende på gressmatta under treningen onsdag kveld. Et kutt ga kraftig blødning, og bilder på sosiale media i etterkant viser midtbanespilleren med flere sting i pannen.

Konradsen gikk av til pause mot Godset sist, for å spare kroppen til torsdagens kamp. Nå lar han altså ikke det ferske kuttet i pannen stå i veien for en plass i startelleveren.

Lundemo fra start

Marius Lundemo og Mike Jensen kompletterer midtbanen. Det betyr at Coolen har mulighet til både å spille Jensen som «tier», eller som en av to indreløpere. Svaret på det vil foreligge først ved kampstart. Coolen har da også uttalt at han kan komme til å la spillerne selv bestemme om de ønsker å snu v’en på midten undervegs i kampene.

Anders Trondsen har slitt med vond lyske de seneste ukene, men fisketurer i lakseelva i stedet for trening har bedret situasjonen. Likevel starter han på benken fra start.

Bendtner på topp

Bakerst kjører Coolen sin faste femmer, med Reginiussen og Hovland i midten. Meling og Eggen Hedenstad har kontroll på sidebackene.

I mål står selvsagt André Hansen.

På topp har Nicklas Bendtner levert sine to beste kamper for sesongen. Dansken fortsetter som midtspiss, med kometen Jebali og Levi på kantene.

Slik spiller RBK:

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Konradsen - Jonathan Levi, Nicklas Bendtner, Issam Jebali

NB! Plassen i gruppespillet skal deles ut i kveld. Står det 3–1 til Shkendija ved full tid, blir det ekstraomganger og eventuelt straffespark.