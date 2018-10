Utrolig comeback av José Mourinho og Manchester United - slo tilbake etter marerittåpning

Vil at det skal bli like trygt å sette fra seg sykkelen og handleposene i Trondheim som når man kjører bil

Manchester United - Newcastle 3–2:

– Vi fortjente å vinne, fansen fortjente å vinne.

Det sier José Mourinho på et TV 2-sendt intervju etter en spinnvill snuoperasjon som kan ha reddet jobben hans.

Inni seg boblet kanskje følelsene, men 55-åringen var fattet og analytisk i intervjuet. Og han sendte sitt stikk til media, som har skrevet side opp og side ned om hans usikre fremtid etter dårlige resultater i et av verdens største klubber.

– For mye jakt på enkeltpersoner

– Hvis jeg drar til London og det begynner å regne, er det min skyld. Er frokosten dårlig, er det min skyld. Det er for mye jakt på enkeltpersoner i fotballen. Men det er livet jeg har valgt, livet jeg elsker, sier Mourinho på TV 2.

Ryktene har svirret i det siste, om José Mourinho er på vei ut portene på Old Trafford og ferdig som manager i Manchester United.

Da portugiseren våknet lørdag morgen, var det i visshet om at dette kunne være hans siste dag på jobb i en av verdens største klubber. Ligacup-exit, pinlig tap mot West Ham, anklagelser om kjedelig fotball og middelmådige resultater gjør at en av verdens største managerprofiler har gått en usikker fremtid i møte.

Ti minutter ut i lørdagens hjemmemøte med bunnlaget Newcastle lå United under 2–0. Der og da var nok ikke «usikker fremtid» dekkende nok. Det gikk mot et definitivt avsluttet kapittel for Mourinho.

Sjansesløsingen fortsatte etter hvilen, men så snudde alt tjue minutter før slutt. Manchester United liknet plutselig på det klubben er kjent for. Blendende angrepsspill, sene scoringer og snuoperasjoner.

– Kanskje var dette snuoperasjonen

Juan Mata med et fantastisk frispark, Anthony Martial etter en flott hælpasning av Paul Pogba og på tampen en goalgetter-scoring av utskjelte Alexis Sanchez.

Chileneren har vært iskald siden overgangen fra Arsenal. Men ett minutt på overtid styret han et innlegg fra Ashley Young og skapte fullstendig kaos blant 76.000 Manchester United-tilhengere som virkelig trengte en opptur.

– Kanskje var dette det United trengte. Kanskje var dette snuoperasjonen. Problemene er der fortsatt, men for en kveld dette var på «Drømmenes Teater», sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Kontrastene var store til pausepraten, etter at Newcastle hadde sendt sjokkbølger gjennom fotballverdenen.

Mournho mener han tåler presset.

Mente det kunne være et mytteri

– Jeg er 55 år, jeg takler det, jeg kan leve med det. Noen av ungguttene tror jeg ikke tåler det. Starten av kampen var panikk. Hver ball som var i boksen vår... det var ikke lett for dem. Ikke for meg heller, men jeg har livserfaring. Slike perioder gjør meg ikke bare til en bedre trener, men også til et bedre menneske, sier Mourinho på TV 2.

– Marcus (Rashford) var redd. Scott ( McTominay) var redd. De gjorde feil som ikke var normalt for dem. Vi lovte hverandre å gi alt uten frykt eller press. Selvfølgelig gav de alt. Jeg vil ikke si vi var heldig, vi fortjente resultatet. Selv med 2-2 ville vi hatt en positiv følelse siden vi scoret de siste målene. Vi kan ikke love å vinne fotballkamper, la han til.

Da det så som verst ut for United lørdag kveld, diskuterte TV 2-ekspertene om dette faktisk kunne være et mytteri.

– Noen av spillerne bukker nok under for presset her, men ubevisst eller bevisst - det må være en grad av mytteri her. Uten å virkelig ville at manageren skal miste jobben, kan man kanskje miste ti prosent hvis man er oppgitt... Sånn sett syns jeg syns på Mourinho, det er han som får svi, men til syvende og sist er det er han som har ansvaret, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland på direkte spørsmål om dette kunne være et mytteri.

– Dårligste stopperparet jeg har sett

Milliardkjøpet og verdensmesteren Paul Pogba skal ifølge Sky Sports ha et iskaldt forhold til sjefen.

– Sjokkerende. Defensivt er de helt borte. Scott McTominay spiller jo ikke sentralt til vanlig, men nå er det jo «Mou» som har satt ham der. Smalling er alle andre plasser enn han skal være. De spiller som skolegutter, sier TV 2-ekspert Trevor Morley.

– Det er det dårligste stopperparet jeg har sett i United-historien, supplerer den tidligere landslagsstopperen Hangeland.

Uniteds mareritt startet etter sju minutter. Ayoze Perez fikk ballen midt på banen og spilte igjennom Kenedy med en flott bakromspasning. Newcastle-kanten brukte beina, vendte bort Ashley Young og plasserte ballen iskaldt i lengste hjørne.

– Småguttefotball

I analysen av Newcastles ledermål var Hangeland nådeløs.

– Perez får vende opp og få masse rom etter et innkast. Det er helt utrolig. Det er småguttefotball, det er ABC. Jeg tror det aldri har skjedd i Premier League

Bare minutter senere fikk Yoshinori Muto ballen inne i Manchester United-feltet, etter at Jonjo Shelvey hadde slått inn fra høyresiden. Muto banket til og gikk tilsynelatende rett på David de Gea, men ballen fant sin vei til nettmaskene og Newcastle-fansen kunne juble for 2–0.

United presset på og Marcus Rashford både kunne og burde ha redusert midtveis i omgangen, på et godt innlegg fra Romelu Lukaku. I stedet kunne Muto blitt tomålsscorer på en heading fra kloss hold etter 34 minutter.

Vakker redusering

De Gea sto frem med flere mesterlige redninger og holdt United inne i kampen.

De røde djevlene fortsatte presset etter hvilen. Først hamret Nemanja Matic en farlig retur himmelhøyt over Newcastle-målet bare seks minutter etter sidebytte. Så brukte Rashord hodet igjen, da Pogba svingte en ball inn foran målet.

Heller ikke nå klarte unggutten å styre ballen på mål.

Tjue minutter før slutt skulle det endelig løsne for United, da Juan Mata vakkert skrudde inn et frispark fra 20 meter bak Martin Dúbravka. Da tok det fyr på Old Trafford og 2–2 var ikke langt unna.

Anthony Martial fikk utlikne etter 76 minutter, etter et vakkert angrep der Pogba leverte en målgivende med hælen. I mellomtiden hadde innbytter Marouane Fellaini skremt Newcastle med en stor mulighet.

Endelig ble han helten

Hjemmelaget øste på foran mål i sluttminuttene og fikk fortjent betalt på overtid da utskjelte Alexis Sanchez satt frem hodet og styret inn seiersmålet etter innlegg fra Young.

Newcastle kom til Old Trafford med en temmelig laber bortestatistikk: Én seier på sine siste elleve turer siden 20. januar (2–1 mot Leicester 7. april).

Et nytt kryss i taket ville smakt godt for Newcastle, som så ut til å ta steget opp fra nedrykksplass. Det gjorde de ikke.

For José Mourinho passet det ekstremt bra. Kanskje reddet det jobben hans.