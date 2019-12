VG: Nordlie kun formaliteter unna å bli LSK-trener

47 barn evakuert etter at skolebuss hang over skrent

Saken oppdateres.

Avisen hevder å ha kilder som opplyser at bare formaliteter gjenstår før Nordlie kan presenteres som LSK-trener. Spillerne skal ha fått beskjed om at de får møte den nye treneren tirsdag formiddag.

Også lokalavisen Romerikes Blad sitter på de samme opplysningene.

Lennartsson fikk sparken med umiddelbar virkning mandag formiddag. Dermed blir det en ny trener, trolig Nordlie, som leder laget i kampene mot Start i kvalifiseringen til Eliteserien.

Nordlie, som rykket ned fra 1. divisjon med Skeid denne sesongen, har tidligere ført LSK til cupgull. Det var i 2007, før han trakk seg året etter.

57-åringen har en lang trenerkarriere bak seg, og han er flere ganger blitt hentet inn som redningsmann i norske klubber. I 2005 var han nær å lede Start til seriegull.

Det var mandag formiddag at Romerikes Blad kom med nyheten om at Jörgen Lennartsson satt i møter om en sluttavtale med Lillestrøm. Senere bekreftet klubben at Lennartsson er ferdig i trenerjobben.

«Begge parter hadde et sterkt ønske om at dette prosjektet skulle lykkes, men etter 11 kamper på rad uten seier – og to viktige kvalifiseringskamper foran oss – vil en annen hovedtrener lede laget mot Start», skriver de på sine nettsider.

Takker alle

Lillestrøm har ikke vunnet en kamp siden 25. august. Svensken hadde kontrakt med romerikingene ut 2020.

«Både interne og eksterne trenerkrefter er aktuelle som trener på kort sikt. Vi vil informere om hvem som leder laget mot Start når det er avklart», opplyser LSK.

– Jeg vil takke alle spillere og hele støtteapparatet for et veldig godt samarbeid under hele min periode. Lillestrøm SK kommer for alltid til å være i mitt hjerte og jeg kommer så klart på besøk på Åråsen i framtiden. Med stort håp om vellykket kvalifisering mot Start, uttaler Lennartsson.

– Føler seg tvunget

Daniel Aase, Fædrelandsvennens fotballekspert i kvaliken, mener dette i utgangspunktet ikke er en god nyhet for Start. De møter Lillestrøm til kamp om eliteseriespill 7. og 11. desember.

Han tror det kan gi energi til spillergruppa i Lillestrøm.

– Det er helt åpenbart at de er såpass redd for den trenden de er inne i nå at de føler seg tvunget til endring, sier Aase.

– Det handler kanskje om at treneren har gått seg fast med spillergruppen. Som spiller blir det da tyngre å komme på trening. Du hører det samme budskapet hver dag og tror mindre og mindre på det. Det trenger ikke å handle om å få inn nye ideer som løfter laget, men å få bort en trener som spillerne kun ser i sammenheng med tap og dårlige prestasjoner, sier Aase.

– Hadde håpet de ikke skulle foreta seg noe

Samtidig tror den tidligere Start-spilleren at Joey Hardarson og laget hans kan bruke dette til noe positivt.

– De må kjenne med seg selv hvordan det føltes under det som skjedde med Rekdal tidlig i sesongen. Da tok det tid før Start ble seg selv igjen. Start må tenke minst mulig på dette, men de får jo forberedt seg med samme trener og kommer fra en sesong hvor de har vunnet de fleste av kampene sine. Jeg ville heller vært Start-spiller i en slik situasjon.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror trenersparkingen gjør Lillestrøm til en noe tøffere motstander for Start.

– Lennartsson har gått inn i ei mørk gate uten å vite hvordan han skal komme seg ut igjen. Han har levert veldig, veldig svakt. Jeg mener Lillestrøm har en del spillere som holder et høyt nivå, så det at de har rotet seg inn i nedrykksstriden er en av årets klart svakeste trenerprestasjoner, sier Mathisen.

– En dårlig nyhet for Start?

– Det må man kunne si. Jeg hadde håpet at de ikke skulle foreta seg noe. Men Start har fortsatt en fair mulighet til å klare dette. Lillestrøm er fortsatt et lag som ikke er i sin beste form, så de to kampene blir tette og jevne uansett, sier Mathisen.