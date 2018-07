Valakari på RBK-liste: Vurderes opp mot dansk trenerprofil

Droner i luften skaper problemer for slukkingsarbeidet

Still spørsmål til Koteng: Adresseavisen møter RBKs styreleder dagen etter hans tredje trenersparking

Saken oppdateres.

Torsdagens store nyhet i Fotball-Norge var at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som RBK-sjef etter fire år og tre seriegull i klubben.

Kort tid etter at Ingebrigtsen var avsatt ansatte RBK akademisjef Rini Coolen som midlertidig hovedtrener. Spekulasjonene startet umiddelbart om hvem som skal bli hovedtrener i klubben.

Etter det iTromsø kjenner til har Rosenborg-ledelsen allerede identifisert to mulige alternativer. Den ene er Simo Valakari, hovedtrener i TIL.

Dansk kandidat

Den andre er danske Kasper Hjulmand, hovedtrener i Nordsjælland. Hjulmand er 46 år gammel og har fortid som trener i Mainz og Lyngby etter spillerkarrieren han måtte legge opp da han var 26 år.

I det tyske Bundesliga-laget Mainz ble Hjulmand ansatt som hovedtrener i mai 2014 som Thomas Tuchels etterfølger. I februar 2015 fikk han sparken etter en svak periode. I desember 2015 returnerte han til Nordsjælland der han først hadde vært hovedtrener fra 2011 til 2014.

Nordsjælland, der tidligere TIL-spiller Ulrik Yttergård Jenssen ble solgt til i vinter, endte som nummer tre i den danske Superligaen i vår.

Valakari har siden han kom til Tromsø i juli 2017 hatt relativt stor suksess med klubben. Først berget han plassen i fjor høst med god margin. Deretter har han og laget fortsatt den gode trenden, og ligger etter 16 av 30 kamper som nummer sju, tre poeng bak medalje. Totalt har Valakari tatt 50 poeng på 30 seriekamper med TIL.

Vurderer å sjekke mulighetene

Sportssjef Svein-Morten Johansen uttalte torsdag kveld til iTromsø at han ikke hadde hørt noe fra RBK om interesse for Valakari.

iTromsø er kjent med at klubbledelsen heller ikke har hørt noe fra RBK fredag morgen.

På pressekonferansen torsdag ga RBKs styreleder Ivar Koteng uttrykk for at klubben ikke startet å tenke tanken på ny trener før samme dag. Men iTromsø er kjent med at både Valakari og Hjulmand allerede er identifisert som foreløpige kandidater.

Det betyr trolig at RBK vil sjekke mulighetene både med TIL og Nordsjælland for å se om en overgang kan bli en realitet.