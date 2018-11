Vålerenga-helt har fått ny klubb

- Det må også legges til rette for at bilistene kommer fram, både på Lade og på Tiller

Saken oppdateres.

Det bekrefter KFUM på deres nettside.

Daniel Fredheim Holm spilte over 200 kamper for Vålerenga over to perioder, fra 2004 til 2009 og fra 2013 og ut eliteseriesesongen som nettopp er ferdigspilt. Lørdagens oppgjør mot Ranheim på hjemmebane ble hans siste som Vålerenga-spiller.

Der var han med på å vinne Eliteserien i 2005. Han var også avgjørende da laget vant cupfinalen mot Stabæk i 2008. Da scoret han og Mohammed Abdellaoue to mål hver.

Ifølge KFUM går 33-åringen inn i en rolle som spillende assistenttrener for laget. «Kåffa» sikret nylig opprykk etter å ha slått Åsane 4–3 sammenlagt i kvalifisering.

Dermed skal laget spille i 1. divisjon neste sesong.

– Jeg har fortsatt ambisjoner som fotballspiller, og ser frem til å bidra til at Kåffa kan etablere seg i OBOS-ligaen. Samtidig har jeg hatt lyst til å gjøre noe mer enn bare å være spiller. Det får jeg anledning til å gjøre i KFUM ved å gå inn som assistenttrener i et godt team, og med en spennende og ung spillergruppe.

Fredheim Holm har også vært innom Skeid, danske Aalborg og Rosenborg. Han fikk tre landskamper for Norge. Han vil også jobbe i KFUMs administrasjon.

– For oss som klubb er dette fantastisk på mange måter. En ting er at vi får inn en spiller som kan gi oss et løft inn i en OBOS-ligasatsing for 2019. Videre har Daniel vært veldig klar på at han trigges av de oppgavene vi kan tilby slik at han også kan utvikle seg i roller utenfor fotballbanen, sier daglig leder i KFUM, Thor-Erik Stenberg.