Vålerenga-trenerens valg skapte sterke reaksjoner: – Ikke så gjennomtenkt som det burde være

Saken oppdateres.

– Jeg fikk noen reaksjoner som ikke var så positive da det ble bestemt.

Monica Knudsen smiler litt skjevt. Hun visste at valget hun tok like før jul var kontroversielt.

En trener som leder Lillestrøm til tre strake serietitler kan ikke ta et friår og så signere for erkerival Vålerenga uten at noen gir lyd fra seg.

Lørdag ettermiddag møter hun sin gamle arbeidsgiver til seriepremière på det som er hennes nye fotballhjem, Oslo-klubbens nybygde storstue på Valle.

Vålerenga har rustet kraftig opp siden fjorårets 7.-plass. Ikke minst ble signeringene av Isabell Herlovsen og Sherida Spitse lagt merke til.

Duoen var viktige bærebjelker da LSK Kvinner herjet under Knutsens ledelse.

Derfor er det kanskje ikke så rart at forventningene øst i hovedstaden er store, men ingen må tro at den meritterte treneren blir med på å hausse opp håpet om rask suksess.

– Det kunne sett bedre ut. Når folk sier at Vålerenga skal vinne gull, så mener jeg de undervurderer hva som trengs for å få det til. Det føler jeg at jeg har litt kompetanse på. Det er ikke så lett, smiler hun igjen, og begynner å snakke om det tidkrevende arbeidet med å få en spillidé til å sitte og nye spillere til å forstå den.

Monica Knudsen Født: 25. mars 1975 Yrke: Trener Vålerenga Fotball damer. Tidligere trenerjobb: Ledet LSK Kvinner til seriegull i 2012, 2014 og 2015. Ble kåret til «Årets trener» av Norsk Fotballtrenerforening de samme sesongene. Karrière som spiller: Spilte for Asker, Donn og Fortuna Hjørring. Spilte 87 A-landskamper og scoret seks mål. Vant OL-gull med Norge i Sydney 2000.

Ville jobbe et sted med muligheter

Reaksjonene fra LSK-land var mest fra omgivelsene rundt selve laget. Knudsen tror at både gamle spillere og kolleger forstår avgjørelsen.

For selv om CV-en hennes overgår de flestes, er det ikke slik at en kvinnelig suksesstrener vasser i fristende tilbud. Avgjørelsen om å si ja til den overraskende henvendelsen tok hun i løpet av tre-fire dager.

– Det var kanskje ikke så gjennomtenkt som det burde vært, sier sørlendingen, men legger til at det først og fremst var et valg om å være profesjonell fotballtrener.

– Jeg hadde ikke noen kjempelang liste av muligheter. Da kom Vålerenga opp med en seriøs tanke og noen ambisjoner. Jeg har et klart ønske om å jobbe et sted der det er noen muligheter, sier 42-åringen.

Da Knudsen ledet de gule og svarte fra pokal til pokal, hadde hun alltid Hege Riise ved sin side. Da førstnevnte takket for seg etter 2016-sesongen, var det assistenten som tok over sjefsrollen.

Det endte med nok en feiring av seriegull i LSK-hallen, den fjerde på rad.

Lørdag møtes de første gang ansikt til ansikt som leder for hvert sitt lag.

– Vi jobbet tett sammen i mange år, men vi er jo veldig forskjellige som typer. Hun er mye roligere og er en strateg, mens jeg er mye mer emosjonell. Så vi utfyller hverandre bra, sier den ferske VIF-sjefen om seg og eks-kollegaen.

«En legende på alle vis»

Knudsen forteller at de en gang ble enige om at det var henne som skulle introduseres først når de to var rundt og representerte Lillestrøm i ulike sammenhenger.

Da ble folk imponert over hennes 87 landskamper for Norge, og hun slapp å komme etter Riise, som alltid ble presentert med 188 kamper med norsk flagg.

Knudsen kaller damen som i 1995 kåret til verdens beste fotballspiller for «en legende på alle vis».

Riise sier at hverdagen som Knutsens assistent var proppet med fotballdiskusjon. De hadde begge full stilling rundt laget, noe som på langt nær har vært en selvfølge i norsk kvinnefotball.

Riise mener det gjorde at de to har formet hverandre, og trekker frem struktur og kultur som noe av det viktigste hun lærte av sin tidligere sjef.

– Hun er god med spillerne og god med faget.

Vålerenga øker presset på LSK

48-åringen innrømmer at det var spesielt da beskjedene kom om at den ene etter den andre med gul og svart fortid hadde signert for hovedstadslaget.

– Det skapte et engasjement hos jentene og oss rundt laget. «Skal de ta alle spillerne som har vært her?» Men vi er litt ferdige med det nå, hevder hun.

Riise innser at det blir stadig tøffere å beholde posisjonen som Norges suverent beste lag.

Et lite førsteskritt på veien mot en ny hverdag var det kanskje at styrene i både LSK Kvinner og Lillestrøm Sportsklubb (spiller i herrenes eliteserie) har bestemt seg for å prate sammen om en sammenslåing.

Riise tror prosessen vil ta litt tid, men sier interessen for å få det til er større enn den har vært noen gang.

At Vålerenga nå ser ut til å ha bestemt seg for å legge ekstra trykk i sin kvinnesatsing er med på å øke presset.

– Absolutt. De har et godt skoleopplegg og alt skjer på et nytt stadion. Alt det er med på å bygge identitet og kultur. Så får du rekrutteringen, det ruller og går. Vi må videre og bygge på noe av det andre gode vi har klart å opparbeide oss, så må vi løfte det enda mer. Vi må gjøre det på en annen måte, for vi har ikke de samme ressursene, sier hun.

Ingen ond tone

Trenerduoen kommer til å få søkelyset på seg lørdag ettermiddag.

Vålerenga hadde torsdag solgt over 400 sesongkort, noe de selv tror er ny rekord i Toppserien. Kanarifansen har satt opp buss fra Romerike.

Knudsen legger ikke skjul på at det blir en spesiell anledning.

– Det er ikke noen ond tone, men det er følelser der. Det tror jeg det er for begge parter. Det er jo bra det, for det viser jo bare at det betyr noe.