Vandalisert for femte gang: Zlatan-statue i Malmö ble saget ned

Saken oppdateres.

Statuen av det svenske fotballikonet er blitt veltet etter at den ble kappet av ved føttene, mens ansiktet ble dekket av en svart Sverige-T-skjorte. Hærverket fant sted omtrent klokken 01.30.

– Vi etterlyser så klart å høre fra dem som har sett eller hørt noe, sier Patric Foss i politiet til nyhetsbyrået TT.

Politiet etterforsker hendelsen som hærverk. Hva som skjer med statuen nå, er uklart.

– Kommunens beredskap vil bli kontaktet. Det ser ikke bra ut, så den kan ikke bare ligge der, sier Thomas Söderberg i politiet til Aftonbladet.

– Slik jeg ser det, burde man kunne sette opp en Zlatan-statue hvor som helst i landet. Han er vår største spiller gjennom tidene og har oppnådd så mye, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i Sveriges fotballforbund til Fotbollskanalen.

Han har foreløpig ikke snakket med Ibrahimovic.

Sjokkert kunstner

Kunstneren som har laget statuen, Petter Linde, sier han fikk sjokk da han søndag morgen ble fortalt hva som hadde skjedd.

– Jeg har lagt sjelen min i dette og jobbet hardt over flere år for at det skulle bli så bra som mulig, og så tar det bare fem minutter å sage i stykker alt, sier en skuffet Linde til kanalen.

Vandaliseringen av statuen i Malmö oppsto da det ble kjent at Ibrahimovic er blitt deleier av stockholmsklubben Hammarby. Like før jul ble nesen saget av. Tidligere er det blitt saget i beina på statuen, skjellsord som «Judas» er blitt skrevet på sokkelen, og et tau er blitt hengt rundt hodet på statuen.

– Det er feigt

Ibrahimovic startet karrieren i Malmö, men har falt betydelig i popularitet blant Malmö-supporterne etter at oppkjøpet ble kjent.

Sjöstrand skjønner at flere i Malmö er skuffet over Zlatan, men sier det er å gå langt over streken å vandalisere statuen på denne måten. Han omtaler handlingen som feig.

– Det er feigt å gå løs på statuen midt på natten, sier Sjöstrand.

Nylig ble det kjent at 38-åringen fortsetter fotballkarrieren i italienske AC Milan, hvor han også spilte mellom 2010 og 2012.