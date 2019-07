Var aktuell for RBK - nå har Ingebrigtsen hentet ham til sin nye klubb

Her er de mest populære navnene i nabolandet: – Overraskende at mange av dem ikke brukes i Norge

Saken oppdateres.

Dansken Andrew Hjulsager (24) skifter fra Celta Vigo til belgiske Oestende der tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen styrer skuta.

Den offensive midtbanespilleren har en fortid i Brøndby og har skrevet under en kontrakt på to år med opsjon på et tredje.

Hjulsager skiftet fra Brøndby til Celta Vigo i 2017, men det er blitt lite spilletid på den offensivt anlagte spilleren. Underveis ble han også utleid til Granada.

Kåre Ingebrigtsen skal ha vært interessert i å knytte til seg Andrew Hjulsager i sin tid i Rosenborg også.