Var aktuell for RBK – nå har Berget signert for ny klubb

Åpner for å fjerne sykkelfelt og gatemøbler, og innføre tre kjørefelt i Olav Tryggvasons gate

Tønseth må stå over Kollen-femmila

Saken oppdateres.

Ryktene gikk lenge om Jo Inge Berget var aktuell som ny Rosenborg-spiller. Angrepsspilleren var uten kontrakt etter å ha blitt fristilt av New York City FC, og har brukt et par måneder på å bestemme seg for ny klubb.

Nå er det endelig bekreftet at han reiser tilbake til sin gamle klubb, Malmö. Klubben kunne torsdag bekrefte at han har skrevet under på en fireårskontrakt med klubben.

Berget kom til Malmö i 2015 etter et mislykket opphold i Cardiff City. Før han reiste til USA i begynnelsen av 2018 hadde han tatt ut seriemesterskap og spilt i gruppespillet i Champions League med laget. Han ble også lagets toppscorer i 2017.

Berget treffer resten av spillerne torsdag.

– Jeg ville tilbake til europeisk fotball og komme nærmere hjem. Både jeg og kjæresten trivdes bra i Malmö. Det var hit vi helst ønsket å komme tilbake til, og når det løste seg ble vi veldig fornøyde. Jeg har hatt tre fantastiske år her, og det var en enkel beslutning, sier han til klubbens hjemmeside.

Klubbens direktør Daniel Andersson, er svært fornøyd med å få tilbake toppscoreren.

– Han hadde enorm betydning for oss de tre årene han var her. Vi tror på hans kvaliteter på banen og hans lederegenskaper vil hjelpe oss, både på lang og kort sikt.

Berget har også spilt for Lyn, Udinese, Strømsgodset, Celtic - og var tre sesonger i Molde.