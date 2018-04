Saken oppdateres.

Liverpool-Roma 5–2

Manus til den første semifinalen kunne vært skrevet før kampen.

Mohamed Salah ble den store forskjellen. Selvsagt ble han det. Veldig mye skal gå galt om ikke Liverpool nå spiller finale.

Alle som har vært på Anfield disse sene kveldene i flomlys kan underskrive på at myten om den helt spesielle atmosfæren der ikke er en myte, men realitet.

Paradoksalt nok skyldes det kanskje at stadion fortsatt har mindre kapasitet enn de andre storklubbenes hjemmebaner. Det gjør det tettere, enda mer intimt, enda mer ekte.

Det hjalp ikke hjemmelaget den første halvtimen. Roma spilte klokt. Svært klokt.

Nøkkelen var selvsagt å holde laget kompakt, nekte rom, særlig bak seg. Derfor var det som skjedde det siste kvarteret av første omgang et lite stykke ubegripelig fotballhistorie.

Kanskje var det en undervurdert faktor hos mange som gjorde at kampen skiftet karakter så enormt som den gjorde. Kanskje var det en psykologisk følelse av å ha kontroll, en uventet kontroll, som gradvis lokket romerne høyere opp i banen. Det KAN du ikke gjøre mot Liverpool.

Det er det nærmeste en kommer et fotballmessig selvmord mot Klopps lag.

Liverpool lever av bakrom. Det vet alle som møter dem. Kombinasjonen av Salah og Mane fra hver sin kant, med Firmino litt tilbaketrukket i midten er en perfekt treenighet.

Salah og Mane er ikke rene vinger. Forskjellen på dem og en ren ving er at de starter inn fra et rom skrått innenfor back og skrått utenfor stopper som gir dem kortere vei til mål, og gir forsvarere et dilemma.

Mane ga romerne de første to advarslene, og burde definitivt ha scoret. Han er en strålende spiller, men han mangler det helt avgjørende som makkeren på motsatt side har så mye av.

Koldtbord av valg

Mohamed Salah er en ganske unik blanding av råskap og ro. Råskapen handler om alt han gjør for å skaffe seg målsjanser. Roen handler om det han gjør for å utnytte dem.

1–0 var et mesterverk verdig en så stor anledning. Ingen keeper i verden kunne reddet. 2–0 var signaturscoring. Spisser som ønsker å score mål alene med keeper; se, nyt og lær.

Nest siste berøring på ballen legges skrått. Hensikten med det? Få keeperen med seg sidelengs. Til slutt har han ikke et annet valg enn å gå ned på bakken. De fleste spisser glemmer at det påfallende ofte er størst plass OVER keeper. Salah glemmer det aldri.

Hver gang jeg ser han tenker jeg på sammenhengen mellom taktikk og teknikk. Den er enkel. De beste spillerne rent teknisk har flere taktiske valg enn alle andre. Salah har hele koldtbordet av valg alene med keeper- eller i undertall mot forsvarere.

Ikke forberedt

En pauseprat kan enkelte ganger utrette mirakler. Hva Eusebio Di Francesco, Romas trener, brukte den til vites ikke.

Vi vet imidlertid hva han BURDE brukt den til. Han burde snakket om grunnregelen for et bakre ledd.

Når det ikke er press på ballen, og det kommer truende løp inn mot bakrom, da må det lyse rødt faresignal. Da er det tid for å falle av, for å beskytte bakrommet.

Roma beskyttet ingen ting da Salah stakk inn i det samme rommet han utnyttet før pause, rommet mellom back og venstre stopper. Ballen trillet til Mane, som trillet den i mål.

Det var kampen mellom et godt fotballag, og et strålende fotballag.

Liverpools intensitet uten ball, og timing med den, pulveriserte et lag som normalt ikke lar seg pulverisere. 4–0 måtte komme. 4–0 kom. Selvsagt med Salah i en av hovedrollene.

Lurer du på hvilket rom han utnyttet? Ja da, du vet det nok. Nå var det Firmino som fikk verdens enkleste jobb servert av klodens aller beste fotball-kelner for øyeblikket.

Forskjellen var ufattelig stor. Tankene gikk til en annen semifinale i en annen turnering, Brasil- Tyskland i VM 2014. Så monumental var forskjellen denne kvelden også.

Roma gjorde feil en rett og slett ikke ser på dette nivået. Den største feilen var at de gjentok feilene sine. Det er nærmest ubegripelig at de ikke evnet å se, eller forutse, hvor og hvordan Liverpool kunne ramme dem hardest.

Firmino raget over spillere som var minst et hode høyere og stanget inn 5–0.

Edin Dzeko viste klasse da han iskaldt reduserte med en følsom scoring.

Straffesparket de fikk noe senere var av typen noen dommere blåser for, andre ikke. Perotti var iskald fra elleve meter. 5–2. Klopp hadde tatt av Salah, og angret trolig bittert på akkurat det fra sidelinja.

La oss likevel denne kvelden ikke snakke for mye om laget som ble utspilt. Dette er en hyllest til laget som utspilte dem.

Liverpool er tilbake der de var så lenge i en lang periode- helt der oppe på tronen i Europa. De har gjort det på en måte som vinner både fotballkamper og fotballhjerter. De er suverent mestscorende i årets turnering, de har vært overlegne i kamper der de på forhånd var regnet som underdogs, de har mestret rollen som favoritter.

Er det avgjort? Selvsagt er det avgjort. Verdens største pessimister vil snakke om at Roma tok igjen tre mål mot Barcelona, og at de kan ta igjen tre på Liverpool.

Glem det. Liverpools tempo på topp mot et Romersk forsvar som må stå høyt for å jakte scoringer.

Summen av det er enkel: Liverpool scorer også i Roma.

Salah kommer ikke til å bli tatt av banen på Olympiastadion før han har gjort enda mer ugagn. Det er bare å ta mål av dressene som skal brukes under turen til Kiev og finalen i mai. Det er inderlig fortjent.