Verdens eldste fotballproff (51) fortsetter karrieren

Fotballveteranen Kazuyoshi Miura (51) har signert en ny kontrakt med Yokohama FC, som spiller på nivå to i japansk fotball. Miura fortsetter dermed som lagkamerat med norske Ibba Laajab.

Spissen var i sin tid Japans største fotballstjerne, men nå er det 19 år siden han spilte sin 89. og siste landskamp. Likevel har han ingen planer om å gi seg.

Han er allerede den eldste spiller og eldste målscorer i profesjonell fotball på verdensbasis. Neste måned fyller han 52 år.

– Jeg vil ikke sløse bort ett minutt, ikke ett sekund. Jeg går til trening hver dag for å yte mitt aller beste, sier Miura ifølge BBC.

I 2017 slo han den engelske legenden Stanley Matthews' rekord som eldste profesjonelle målscorer. I fjor spilte han ni kamper, men uten å score. Yokohama tok seg til sluttspill, men rykket ikke opp.

Miura reiste til Brasil som 15-åring og fikk kontrakt med Santos, som han debuterte for i 1986. Da var han 19 år. Han spilte også i Palmeiras og andre klubber før han vendte hjem i tide til etableringen av den profesjonelle J-ligaen i 1993.

I Europa har han spilt for Genoa og Dinamo Zagreb.

Det var han som med 14 mål i kvalifiseringen sørget for at Japan i 1997 kvalifiserte seg til VM-sluttspill for aller første gang, men han ble kontroversielt utelatt fra VM-troppen i 1998. To år senere ga han seg på landslaget.

Miura signerte for Yokohama FC som 38-åring i 2005 og går nå inn i sin 15. sesong for klubben.