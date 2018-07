Vi sender 12 kamper fra gruppespillet i Dana cup. Sjekk oversikten her.

Høytrykk i øst sikrer to uker på rad med temperaturer over 20 grader i Trøndelag

Trøndersk stortalent: – Jeg ser ikke for meg noe annet enn Ajax nå

Ytterligere krisetiltak for å hjelpe tørkerammede bønder

Tatoveringer har blitt mer stuerent: – Jeg har fått høre at «du var jo faktisk snill!»

- Stiklestad bør fortsatt være et felles løft og et nasjonalt ansvar

Vi sender kamper fra gruppespillet i Dana cup. Sjekk oversikten her

Hoftun takket spillergruppen for støtten: - De har gjort dagene litt lysere

Kjørte trailere ut på jordet for å se om det tålte en 35 tonns scene

Ole Erik Almlid vikarierer for NHO-sjef i høst

Bohinen bekrefter at det kan være aktuelt å signere Mattila

Her starter drømmen for Sander (17) fra Loddefjord

Brann-sjefens ærlige vurdering: – Vi liker ikke at han går

TIL startet høstsesongen på nytt kunstgress: – Vil gi klubben et løft

Hoftun takket spillergruppen for støtten: - De har gjort dagene litt lysere

Derfor er Valakaris bitre Finland-avskjed fortsatt et mysterium

Kjørte trailere ut på jordet for å se om det tålte en 35 tonns scene

Ole Erik Almlid vikarierer for NHO-sjef i høst

Saken oppdateres.

Dana cup arrangeres i Hjørring i Danmark fra 24. juli.

Fotballcupen er en cup for fotballag fra 12–19 år. De to første dagene er det gruppespill, og vi sender totalt 14 kamper fra de to dagene.

I tillegg kommer vi til å sende en rekke kamper fra sluttspillet fra og med 26. juli. Hvilke kamper som blir valgt ut, kommer vi tilbake til.

Kampene blir filmet med ett kamera. Kommentator er Halvor Ekeland.

Foreløpig ser planen slik ut:

24. juli (seks kamper):

08.20: G14: Madla – Volda

09.10: G14: Kvæfjord – Voss

10.00: G14: Ganddal – Nationalkameratene

13.30: J14: Lüneburg VfL – Olsvik-Kjøkkelvik IL

14.30: G19: Neset FK – Egersunds IK

15.30: J15: Fana IL FB – Forus og Gausel IL

25. juli (seks kamper):

8.30: J15: Gneist – Grane Arendal

9.30: J15: Gefle IF (Sverige) – Korsvoll

10.30: G15: Madla – Reinen IL

13.30: G15: Rælingen – Volda

14.30: G19: Skjergard – Bjergby-Mygdal IF (Danmark)

15.30: J15: Djerv 1919–Kvaløya