Viking vil signere Erik Thorstvedts sønn

Saken oppdateres.

Det bekrefter Vikings trener, Bjarne Berntsen, overfor Aftenbladet etter onsdagens økt i Randaberg Arena.

Norges Fotballforbund og Uefas regelverk tilsier at utdanningskompensasjonen i tilfellet Kristian Thorstvedt ligger i underkant av 200.000 kroner.

– Vi snakker med Stabæk for å finne en ordning, opplyser Berntsen.

– Utfordringen er at Kristian også har collegefotball i USA som et alternativ, og vi kan ikke bruke penger og risikere at han forsvinner etter kort tid, tilføyer han.

Opprinnelig Viking-gutt

Kristian Thorstvedt er sønn av keeperlegenden Erik og opprinnelig Viking-gutt. Han flyttet til Oslo med familien som 14-åring. Siden har han vært del av Stabæks meget gode 99-årgang.

– Treningene har vist at Kristian er en spiller med kvaliteter som vi er på jakt etter, men han er uferdig og ønsker selv å vurdere om han får den rette utviklingen i Viking, sier Berntsen.

Kristian Thorstvedt er seniorspiller fra og med denne sesong, og står fritt til å velge klubb da han ikke ble tilbudt proffkontrakt med Stabæk, men bærumsklubben har likevel krav på utdanningskompensasjon når han skriver proffkontrakt.

To uker trening med Viking som bare skulle være to dager, har gitt unggutten lyst til å signere kontrakt.

– Fin mulighet for unge

– Viking er en stor klubb, og nå er det en fin mulighet for unge spillere her, uttalte han til Aftenbladet da han dukket opp i Vikinghallen første gangen.

– Viking er moderklubben. Jeg spilte til jeg var 13, har mange gode kompiser og vil gjerne vise hva jeg er god for, tilføyde 19-åringen.

Utfordring: Økonomi

Bjarne Berntsen opplyser at veteranen Bjørnar Pettersen Holmvik fortsatt er høyaktuell.

– Utfordringen er at vi har begrenset med midler og skal få en kabal til å gå opp.

Viking inn/ut Etter sesongslutt 2017 er følgende kommet Inn: Viljar Helland Vevatne (Sandnes Ulf), Kristian Novak (egen junioravdeling). Ut: Kristoffer Haugen (Molde), Herman Kleppa (Sandnes Ulf), Michael Haukås, Sime Gregov, Ross Jenkins, George Green, Andreas Nordvik, José Manuel Orozco Cruz.

– Kan hende må vi vente til det internasjonale overgangsvinduet stenger 31. januar, da vet vi mer hva vi har å forholde oss til, sier Viking-treneren som er forberedt på at det kan skje ting med nåværende spillere innen den tid.

Julian Ryerson er fortsatt aktuell for proffspill utenfor landets grenser, det samme kan skje med spissen Aniekpeno Udo.

– Vår førsteprioritet er som tidligere å hente to forsvarsspillere som forsterker laget, understreker Berntsen.