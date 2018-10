Vilhjalmsson tilbake – nå får han sin første startplass på 413 dager for RBK

Saken oppdateres.

«Mange som spør om jeg er skadet. Jeg har ikke gått glipp av fotballtrening på 2 måneder og fått grønt lys av medisinsk til å spille 90 min. Tøffe tider men jeg tar krigen og jobber hardere. Setter pris på meldingene Heia RBK»

Dette skrev Matthías Vilhjálmsson på Twitter i starten av september. Islendingen har kommet tilbake etter den alvorlige kneskaden, men nytt liten tillit så langt under vikartrener Rini Coolen.

Første siden 20. august i fjor

Den siste måneden har Vilhjalmsson sakte, men sikkert fått mer spilletid. I de siste åtte seriekampene har han kommet inn fra benken fem ganger, og fikk en meget drøy halvtime borte mot Molde.

Med Trondsen og Konradsen utilgjengelig, samtidig som Mike Jensen soner karantene for gule kort, får Matthías Vilhjálmsson sin første seriekamp fra start for RBK siden hjemmekampen mot Haugesund i den 20. serierunden 20. august i fjor.

Mange endringer

Mot Leipzig sist ble Issam Jebali, noe overraskende, hvilt fra start. Også denne gangen spiller Jonathan Levi på kanten. Nå er Jebali helt ute av troppen.

Vegar Eggen Hedenstad gikk av mot tyskerne, og det åpner for startplass for Erlend Dahl Reitan. Klæbyggen har kun startet tre seriekamper denne sesongen, sist for en drøy måned siden i bortekampen mot Ranheim. Det betyr at RBK igjen har en trønder på banen etter flere «trøndertomme» oppgjør den siste tiden.

I tillegg er Tore Reginiussen helt ute av troppen. Årsaken til dette skal etter det Adresseavisen forstår, være behovet for å hvile en sår lyske. Inn kommer Besim Serbecic.

Slik spiller RBK mot Sandefjord:

Hansen – Reitan, Hovland, Serbicic, Gersbach – Vilhjalmsson, Lundemo, Denic – de Lanlay, Søderlund, Levi