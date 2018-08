Voldtektstiltalt Molde-spiller nekter straffskyld

- Ikke ta det for gitt at hun som sitter ved siden av deg på forelesning, har det greit

Saken oppdateres.

Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne som ikke var i stand til å motsette seg handlingen fordi hun sov og/eller var beruset.

Etter at tiltalen var lest opp i Romsdal tingrett, nektet mannen straffskyld, ifølge rbnett. Det er satt av to dager til rettssaken.

Ifølge tiltalen skjedde voldtekten i mai i fjor. Molde Fotballklubb avventer utfallet av rettssaken og valgte å ikke suspendere spilleren etter at saken ble anmeldt.

I aktors redegjørelse for saken, sa hun at hendelsen natt til 14. mai i fjor er blitt en sak for retten etter anmeldelse fra fornærmete. Og:

- Hun hevder at hun våknet av at tiltalte lå over henne, i hans seng. Hennes beskrivelse er grunnlaget i tiltalebeslutningen, fordi hun mener hun må ha blitt voldtatt mens hun sov eller var så beruset at hun var ute av stand til å protestere, sa aktor Thorn Nordheim.

Aktor opplyste videre at da hun våknet, tok hun opp en samtale med tiltalte.

- Den vil bli avspilt i sin helhet i retten, i forbindelse med fornærmetes forklaring.

Fornærmete kontaktet en venninne etter hendelsen. Venninen vil forklare seg i retten.

(Rbnett/NTB)