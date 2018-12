Wangberg forlenger med TIL

Butikkene har to knep for å få deg til å betale for priskrigen på julemat

I dag skrev TIL-kaptein Simen Wangberg (27) under en ny treårskontrakt med «Gutan».

– Det er veldig gledelig. Vi har hatt en dialog ganske lenge. For min del har TIL hele tiden vært et veldig godt alternativ, samtidig som jeg skal være ærlig å si at jeg har vært på en plass i karrieren, der jeg har måttet vurdere hvor jeg skulle fortsette, sier Simen Wangberg til iTromsø.

Simo ble avgjørende

Wangberg har vært ønsket av flere klubber og TIL-fremtiden hang i en tynn tråd etter klubben for vel en måends tid siden satt en stopper for alle fremtidige avtaler.

Men med gårsdagens signering av Juha Pirinen, ble den ventede Wangberg-avtalen, som iTromsø har omtalt en rekke ganger tidligere, presentert i dag.

– Min egen utvikling har stått i sentrum for veien videre. Jeg har kommet frem til at TIL er en bra plass å være med tanke på min egen utvikling videre. Det har med den posisjonen jeg har i klubben, der Simo (Valakari) er trener. Jeg synes Simo har gjort meg til en bedre spiller den tiden han har vært her, og jeg er sterk i trua på at han gjør at jeg kan ta nye steg som fotballspiller, sier Wangberg.

Han legger også til at livet utenfor banen ble avgjørende.

– Jeg trives veldig godt i byen generelt. Det har vært noen naboer og folk på butikken som har gitt uttrykk for – nå vet jeg ikke om de lurer meg – at de ønsker meg med videre. Det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg føler meg ønsket i klubben og i omgivelsene rundt, noe som er veldig gledelig for en enkel trønder som ønsker å fortsette karrieren i Nordens Paris.

Felles forståelse

Selv om 27-åringen nå forlenger med TIL, lever fortsatt drømmen om spill i utlandet

– Jeg tror alle fotballspillere har et ønske om å komme seg videre, og jeg tror det er litt av det TIL skal bygge videre på, å være en plass der folk vil utvikle seg, ta nye steg og komme se videre. Det er fortsatt målet mitt, jeg er kun 27 år, og det er fortsatt muligheter hvis man presterer. Det blir litt opp til hver enkelt spiller, inkludert meg selv, presterer du godt kommer tilbudene. Gjør du det ikke, kommer de ikke, sier Wangberg.

Klubben sier de vil legge til rette for et eventuelt salg, hvis «det rette» tilbudet kommer.

– Vi har diskutert disse tingene på forhånd, og det som er viktig er at det skal være både rett for oss og Simen, at begge parter blir fornøyd, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

– Hadde noen ville betalt penger for meg, hadde jeg solgt, skyter Wangberg smilende inn.

Noe salgssum er imidlertid ikke inngått.

– Det er ikke lov i norske kontrakter, men vi har en felles forståelse, sier Johansen.

Wangberg ønsker ikke å kommentere andre tilbud som dukket opp.

– Jeg har vurdert situasjonen min, men nå ble det TIL og utover det har jeg ikke så mye å si i forhold til andre klubber. Det betyr ikke så mye, det er her jeg skal være i tre år nå, så det er egentlig alt jeg har å si om det, sier Wangberg.

TIL har fått hjelp av «gode venner» til Wangberg-kontrakten.