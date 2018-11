Weng og Johaug sviktet - stortalentet gikk til kvartfinalen på Lillehammer

Saken oppdateres.

Svenskene leverte et kraftig skremmeskudd i sprintprologen på Lillehammer fredag, men flere av de norske utøverne leverte godt i løypene i OL-byen.

Mest spenning var det knyttet til stortalentet Kristine Stavås Skistad. Hun vant prologen på Beitostølen, og viste at hun også kan blande seg i tetkampen i verdenscupen. Etter de 1,3 kilometerne gikk hun inn til en sjetteplass, 1,88 bak lederen Hanna Falk. Dermed er hun klar for kvartfinale i sitt første verdenscuprenn.

– Det var tungt. Nå må jeg få ladet batteriene i noen timer, og så får jeg prøve å gå lurt i finalene, sier Skistad til NRK etter målgang.

Da alle de finaleklare løperne skulle velge heat til kvartfinalene, var ikke stortalentet å se. Hun kom for sent til utvelgelsen, og ble dermed plassert i et ledig heat. Heldigvis unngikk hun det verste heatet.

Svensk prologseier

Det var mange svenske flagg på toppen av resultatlisten. Hanna Falk gikk kjappest av alle, og vant prologen foran Haga. Både Charlotte Kalla og Stina Nilsson havnet blant de fem beste.

Maiken Caspersen Falla meldte frafall på grunn av sykdom, så Norge manglet sin sterkeste løper. Men Ragnhild Haga leverte en knallprolog og snek seg inn på annenplassen bak Falk, bare 0,74 sekunder bak.

Johaug og Weng ute

Fjorårets sprintdronning Stina Nilsson gikk inn på tredjeplass, plassen foran Ingvild Flugstad Østberg.

Kathrine Harsem gikk inn til en tiendeplass, og er dermed klar for kvartfinalen. Kari Øyre Slind, Tiril Udnes Weng og Anna Svendsen er også videre.

Heidi Weng og Therese Johaug ble ikke blant de 30 beste i prologen, og ble slått ut. Med den gode plasseringen for Charlotte Kalla er det dårlig nytt med tanke på sammenlagtseieren i minitouren denne helgen.

– Det er en stor skuffelse for Heidi å ikke kunne klare å kvalifisere seg for finalene i dag. Hun vil også få to tunge dager i helgen. Hun er langt fra det hun burde klare å prestere. Jeg hadde et håp med Therese, og hadde hun klart det kunne hun komme et hakk til også. Det var uheldig for Therese, mener NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Han mener det er for tidlig å si at seieren i minitouren kan være i fare.

– Therese Johaug vil få en tøff jobb for å ta igjen Kalla, sier Aukland.

Silje Øyre Slind og Marte Johansen er også ferdig for dagen.

Finalene starter klokken 12 fredag.