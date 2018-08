Weng tok til tårene etter seier: – Det har vært så tungt

«Fin ettermiddagskonsert i regn for et av årets beste albumband» 5

Mener denne mannen var helt avgjørende for at Start sikret storsigneringen: - Ville ikke vært mulig uten

«Fin ettermiddagskonsert i regn for et av årets beste albumband»

Saken oppdateres.

Heidi Weng knuste alle i spurten og tok føringen i Toppidrettsveka.

– Jeg blir så rørt. Det har vært så tungt i vår og sommer, så det var deilig å lykkes, sier Weng til NRK.

0,7 sekunder skilte ned til Tiril Udnes Weng, mens Anne Kjersti Kalvå ble nummer tre på torsdagens skiathlon-øvelse i Orkdal.

Etter VM-gullet forsvant Norges stafetthelt fra verdenstoppen. Nå prøver han å trene annerledes.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg griner, det er jo ikke vinter engang, fortsatte Weng.

Overfor VG utdyper skiyndlingen at kroppen «ikke har spilt på lag i det hele tatt» i vår og i sommer.

– Jeg hadde ikke trodd det her i det hele tatt på forhånd. For meg betydde det mye. Det er moro å vite at kroppen er pigg igjen. Litt spesielt å begynne å grine for et rulleskirenn, men det var så moro, sier Weng til avisen.

Hun har vunnet Toppidrettsveka sammenlagt tre ganger på rad. Fellesstart, sprint og jaktstart inngår også i sammendraget. De øvelsene går fredag og lørdag.

I herreklassen vant sveitseren Roman Furger 0,6 sekunder foran canadiske Alex Harvey. OL-vinner Simen Hegstad Krüger ble beste norske på tredjeplass, slått med halvannet sekund.

Didrik Tønseth og Jan Thomas Jenssen fulgte på plassene bak.

(©NTB/Aftenposten)